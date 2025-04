PARCHI: ORSO TROVATO MORTO DA ESCURSIONISTI TRA CARRITO E GORIANO SICOLI, INDAGINI IN CORSO

L’AQUILA – La carcassa di un orso bruno marsicano è stata trovato tra Carrito, frazione di Ortona dei Marsi e Goriano Sicoli, in provincia dell’Aquila, da parte di escursionisti partiti da Trasacco.

L’orso si trovava a bordo di un sentiero. In un primo momento i passanti si sono spaventati, poi, vedendolo immobile, si sono resi conto che era già morto. Sono state notare delle tracce di sangue vicino alla bocca.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e i guardiaparco del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le procedure di rilievo. Il corpo dell’orso è stato successivamente rimosso per essere sottoposto ad accertamenti veterinari. Le analisi stabiliranno le cause del decesso, che al momento non sono ancora note. Si valuteranno diverse ipotesi, tra cui cause naturali o fattori esterni riconducibile a un intervento umano.

L’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) è una sottospecie endemica dell’Appennino centrale e la sua presenza rappresenta un simbolo della biodiversità del Parco. La popolazione conta oggi circa 60 individui, proprio per questo ogni perdita è un colpo durissimo per la conservazione e il futuro della specie. Di recente, nell’ambito del monitoraggio condotto dal Parco Nazionale sono stati avvistati 10 nuovi cuccioli, a cui si aggiungono i 4 cuccioli nati fuori dall’area protetta.