PARCO COSTA TEATINA: VERRECCHIA, “RISULTATO STORICO, FINALMENTE PERCORSO CHIARO E CONDIVISO”

L’AQUILA – “L’approvazione dell’emendamento in commissione Bilancio rappresenta un risultato storico per la Costa Teatina. Con la nuova denominazione Parco della Costa dei Trabocchi e Teatina si compie un passo atteso da anni, che riconosce pienamente il valore identitario e turistico di un’area ormai simbolo dell’Abruzzo”.

Lo dichiara, in una nota, Massimo Verrecchia, capogruppo FdI in Consiglio regionale.

“Per troppo tempo il progetto del Parco è rimasto sospeso, bloccato da impostazioni rigide e da un metodo che non ha mai coinvolto davvero i territori. Oggi cambia tutto: i sindaci tornano ad avere un ruolo centrale nel processo decisionale, insieme alla Regione Abruzzo e al Ministero dell’Ambiente. È un’impostazione più equilibrata, che supera definitivamente la logica del commissariamento e restituisce voce alle comunità locali. Questa riformulazione apre finalmente la strada a un confronto serio e costruttivo sul futuro del Parco, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio unico senza penalizzare chi vive e lavora lungo la costa”.

“Ringrazio l’ ottimo lavoro dai nostri parlamentari Etel Sigismondi e Guido Liris, relatore della Legge di Bilancio. È un passaggio che segna una svolta concreta per il territorio”.