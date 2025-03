PARCO DEL SIRENTE VELINO: DOMANI IN ONDA SU RAI TRE IL DOCUMENTARIO “DOVE VOLANO I GRIFONI”

L’AQUILA – Il Parco del Sirente Velino in mostra in tv: domani in onda su Rai Tre il documentario “Dove volano i grifoni”.

“Lo scenario è mozzafiato e farà da cornice ai voli dei grifoni, al centro del documentario Rai che sarà trasmesso domani, giovedì 6 marzo, all’interno del programma Geo, in onda dalle 16 alle 18.30. Protagonista il territorio del Parco Sirente Velino, con scorci sul Castello Piccolomini di Celano (L’Aquila), sulla distesa della Piana del Fucino e su tanti altri luoghi incastonati nel verde dell’Abruzzo”, si legge in una nota del Parco, che parla di “vetrina privilegiata”.

Il documentario, prodotto dalla società Terra, “è un cammino emozionante tra angoli di natura incontaminata e tradizioni: non mancherà, infatti, lo spazio dedicato alle tradizionali culinarie abruzzesi, con la partecipazione della chef Giovanna De Vincentis. Tutti sintonizzati su Rai 3, allora, per osservare la bellezza della natura che ci circonda e scoprire caratteristiche, punti di forza e segreti di un ambiente scelto anche dai grifoni”.

Commenta il presidente del Parco Sirente Velino Francesco D’Amore: “Il lavoro ormai ben avviato dalla nostra governance ha una grande missione, chiamata sviluppo sostenibile. Il nostro impegno nel preservare l’equilibrio ambientale e delle specie che popolano il nostro Parco, incentivando al contempo il turismo nelle nostre aree, è costante, per questo siamo orgogliosi che ci sia interesse nel presentare e raccontare all’Italia la nostra oasi naturalistica: un’area da scoprire, da rispettare e da valorizzare”.