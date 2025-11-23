PARCO DELLA LUNA: ASL L’AQUILA, “RESTA VOCAZIONE SANITARIA, A COLLEMAGGIO PRESIDIO PUBBLICO”

L’AQUILA – “Il progetto di ricostruzione e rigenerazione dell’area non comporterà la perdita delle funzioni sanitarie storicamente presenti: la destinazione di gran parte degli edifici resterà sanitaria e verrà ulteriormente razionalizzata”.

Così, in una nota, la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila interviene per fare chiarezza sul futuro dell’area di Collemaggio, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo del “Parco della Luna” realtivo all’intervento di valorizzazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Santa Maria di Collemaggio, “al centro in questi giorni di interpretazioni e timori non corrispondenti alla realtà”, viene sottolineato.

Nella nota, la Asl, guidata dal primo settembre dal direttore generale Paolo Costanzi, spiega che”in base alla pianificazione approvata, infatti, numerosi edifici dell’ex complesso di Collemaggio saranno assegnati a funzioni Asl ben definite, con l’obiettivo di concentrare servizi, migliorare l’accessibilità e valorizzare il patrimonio pubblico”.

Nel dettaglio:

– Edificio centrale (B7): ospiterà la Direzione strategica e gli uffici amministrativi dell’Azienda.

– Dipartimento di Prevenzione (B9): l’edificio accanto alla Direzione ospiterà uffici e attività dedicate alla prevenzione e alla sanità pubblica.

– Uffici e ambulatori distrettuali (B5-B3): due grandi edifici saranno dedicati ai servizi territoriali, per una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

– Centro Autismo “Casa di Michele” (B28): la struttura già attiva rimarrà al suo posto, mantenendo tutte le funzioni.

– Canile sanitario (B37): continuerà a essere operativo all’interno dell’area.

“Tutte funzioni coerenti con la vocazione sanitaria che Collemaggio ha sempre rappresentato per la città – viene evidenziato – e che continuerà a rappresentare anche dopo la ricostruzione. Accanto a queste destinazioni sanitarie, l’area ospiterà, tra gli altri, anche il progetto ‘Parco della Luna’, il Gran Sasso Science Institute e il Conservatorio ‘Casella’, elementi culturali e formativi che contribuiranno a valorizzare l’intera zona, creando sinergie positive tra salute, ricerca, educazione e cultura”.

Aggiunge il manager Costanzi: “Capisco le preoccupazioni che possono emergere quando si parla di Collemaggio, un luogo che appartiene alla storia sanitaria dell’Aquila. Per questo stiamo lavorando per restituire a gran parte dell’area strutture moderne e funzionali dedicate ai servizi della comunità. Nessuna rinuncia: Collemaggio resterà un presidio pubblico con funzioni chiare e potenziate. La Asl ha il compito di spiegare e rassicurare: la ricostruzione rappresenta un’opportunità per migliorare, non per cancellare la storia dell’area”.