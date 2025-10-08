PARCO DELLA LUNA L’AQUILA: NEL PROGETTO CAFFE’ LETTERARIO, SPAZI CULTURALI E UFFICIO TURISTICO

L’AQUILA – La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila – Gestione del territorio – ha dedicato la seduta di oggi pomeriggio al progetto del Parco della Luna, che sorgerà nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio.

Nel corso dei lavori – si legge in una nota -, la Commissione ha esaminato gli atti e le tempistiche relative all’avvio della conferenza dei servizi decisoria, necessaria per l’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta indispensabili all’approvazione del progetto esecutivo.

“Ritengo opportuno sottolineare come la seconda commissione consiliare abbia voluto impiegare un’apposita seduta al Parco della Luna, progetto di ampio respiro e di grande valore per la città. L’obiettivo è restituire a Collemaggio un’area viva e inclusiva, capace di coniugare memoria storica, cultura e partecipazione sociale”, scrive il presidente della Commissione Guglielmo Santella senza fornire ulteriori dettagli sugli atti esaminati.

“All’interno del Parco della Luna – aggiunge – sono previsti un caffè letterario, una ludoteca, spazi culturali e aggregativi, un ufficio turistico e aree espositive, che contribuiranno a valorizzare il patrimonio urbano e a rafforzare l’offerta culturale e turistica della città nell’area dell’ex ospedale psichiatrico”.

Prima dell’inizio della seduta la commissione ha osservato un minuto di raccoglimento a ricordo “della splendida figura del professor Edoardo Alesse, ex rettore della nostra università, improvvisamente e prematuramente scomparso”.