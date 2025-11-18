PARCO DELLA LUNA L’AQUILA: SCIMIA (FDI), “L’OK AL PROGETTO PORTERA’ ALLA RINASCITA DI COLLEMAGGIO”

L’AQUILA -Il Comune dell’Aquila ha approvato, con determinazione dirigenziale, il progetto esecutivo relativo all’intervento di valorizzazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Santa Maria di Collemaggio, nell’ambito del programma “Parco della Luna”. La spesa complessiva dell’intervento è pari a 10 milioni di euro.

“L’approvazione del progetto esecutivo del Parco della Luna segna un passaggio importante per la nostra città e dimostra la determinazione con cui l’amministrazione sta portando avanti un intervento di largo respiro. Si tratta di un’iniziativa che richiede visione, impegno e capacità di programmazione, elementi che questa maggioranza ha messo in campo per dare nuova vita all’area di Collemaggio, uno dei luoghi più significativi dell’Aquila».

Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Leonardo Scimia, commentando il via libera al progetto che interessa diversi edifici del complesso e che dispone di un finanziamento complessivo pari a 10 milioni di euro.

«Siamo davanti a un investimento che guarda al futuro – prosegue Scimia – con l’obiettivo di realizzare, insieme a questo progetto, anche un ampio polo scolastico capace di generare movimento, partecipazione e nuove opportunità. È un disegno che estende i suoi benefici a tutta la città e in particolare al centro storico, coinvolgendo l’intero tessuto urbano e restituendo alla città un’area oggi sottoutilizzata».

«Questo intervento – sottolinea – rappresenta anche la possibilità di mettere ordine in una zona che per troppo tempo ha vissuto situazioni di degrado e presenze irregolari. L’idea di trasformare Collemaggio in un parco moderno, con servizi per famiglie, ragazzi e visitatori, dà finalmente una risposta concreta a un’esigenza avvertita da anni».

«Fratelli d’Italia – conclude Scimia – esprime soddisfazione per l’impegno dell’amministrazione e per il passo avanti compiuto. Portare avanti un progetto di questa portata non è mai semplice, ma è proprio questa capacità di tradurre gli obiettivi in atti concreti che sta ridisegnando il futuro dell’Aquila».