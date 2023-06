ROMA – Renexia, società del Gruppo Toto attiva nel settore delle energie rinnovabili, sigla un accordo con Seas Geosciences, società statunitense specializzata nelle analisi marine, per lo studio delle soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale di ormeggio e ancoraggio delle turbine di Med Wind, il più importante progetto di parco eolico offshore floating del Mediterraneo.

Grazie a questa intesa, Seas Geosciences contribuirà ad acquisire informazioni geotecniche e geologiche del fondale marino del canale di Sicilia, l’area dove sorgerà il parco eolico. Renexia potrà così definire e progettare i più appropriati sistemi di ancoraggio delle turbine al suolo marino e assicurare la massima attenzione all’ecosistema circostante.

Verranno infatti utilizzati degli innovativi metodi di campionamento con i suoi esclusivi sistemi a comando remoto per indagare l’ambiente subacqueo, grazie a una penetrazione conica fino a 40 metri sotto il livello del fondale marino, in acque profonde oltre 900 metri. Il lavoro fornirà dati sui rischi geologici nel sito del progetto. Seas ha collaborato con la società italiana Argo per la fornitura dell’imbarcazione che utilizzerà come base per il lavoro sul fondale marino. Questo studio testimonia l’approccio di Renexia nell’elaborazione dei propri progetti, basati sulla sostenibilità, il rispetto e l’inclusività con i territori che ospitano gli impianti.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con una realtà internazionale come Sealaska che condivide con Renexia i valori di sostenibilità ambientale e cura della comunità locale. Renexia, con Med Wind, ha le potenzialità per diventare un punto di riferimento in Italia per la promozione delle rinnovabili e favorire il percorso di transizione energetica necessario per il Paese. Non solo, il progetto creerà un’importante filiera grazie alla quale verrà prodotto un significativo valore aggiunto per l’economia locale”, ha commentato Riccardo Toto, direttore generale di Renexia.

Med Wind verrà realizzato gradualmente in più fasi, arrivando ad installare a regime fino a 190 turbine, in grado di generare energia pulita complessiva per circa 9 Twh, pari al fabbisogno energetico di 3,4 milioni di famiglie. Contribuirà inoltre all’abbattimento del costo dell’energia in bolletta per i siciliani, assicurerà la crescita dei livelli occupazionali nei 6 anni necessari alla realizzazione dell’impianto e per le attività di manutenzione nei 25 anni previsti dalla concessione.

“Il nostro obiettivo è quello di utilizzare la tecnologia, le idee e gli strumenti più avanzati per capire le dinamiche dei fondali marini, collaborando con chi ha la nostra stessa visione nell’ambito della produzione di energia pulita dai mari e nel modo meno invasivo possibile”, ha dichiarato Paolo Casciotti, direttore generale di Seas.

“Realizzeremo una mappa completa di ciò che accade sotto i fondali marini e lo faremo con rischi ambientali minimi, in piena sicurezza per il nostro personale”.

Seas Geosciences è una società del gruppo Sealaska Woocheen, fondata nel 1972 dai discendenti dei nativi dell’Alaska del sud-est, che fornisce servizi geotecnici, di analisi e monitoraggio, con particolare attenzione allo sviluppo responsabile. Come parte di Woocheen, Seas trae ispirazione dai valori fondanti dei nativi dell’Alaska e negli ultimi anni, la società ha collaborato con aziende che contribuiscono a risolvere alcune delle sfide ambientali più urgenti della Terra.

Informazioni su Renexia: Renexia è una società del Gruppo Toto. Opera nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. Un’organizzazione efficiente e flessibile, modulata in due unità per aree di competenza, le consente di operare su energie “verdi” quali fotovoltaico ed eolico. La lunga esperienza maturata dalle altre società del gruppo le permette un approccio da EPC Contractor, garantendole un controllo complessivo del ciclo di vita degli impianti. Per saperne di più https://renexia.it/en/

Informazioni su SEAS Geosciences: SEAS è stata costituita per sostenere l’espansione delle energie pulite – e non solo – integrando decenni di esperienza specializzata in soluzioni geotecniche, costruzioni marine e scienze dei dati. Parte della famiglia di aziende Woocheen dell’Alaska Native Corporation Sealaska, SEAS si incentra sull’impiego delle proprie competenze e tecnologie per comprendere la natura e la meccanica del suolo. Le sue innovazioni e la sua esperienza sono orientate ad affrontare sfide uniche come le restrizioni ambientali, la conservazione della vita marina, le batimetrie e i terreni difficili e le acque profonde. Per saperne di più www.SeasGeosciences.com.

Informazioni su Woocheen: Come piattaforma di Sealaska per la salute degli oceani, Woocheen ha costruito un business da 500 milioni di dollari cercando e mettendo insieme professionisti creativi che risolvono i problemi. Le sue aziende stanno affrontando le sfide degli oceani in diversi modi: sostenendo la pesca a gestione sostenibile in tutto il mondo, applicando le proprie competenze geotecniche per mantenere pulite le acque e supportando la generazione di energia dall’eolico offshore. Tra gli altri benefici ambientali del suo lavoro c’è la messa a riposo di 176.000 acri di terreni forestali nel sud-est dell’Alaska da gestire per il confinamento del carbonio per i prossimi 100 anni. Per saperne di più Woocheen.com.