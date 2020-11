PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA: IL DEPUTATO FABIO BERNARDINI IN VISITA

L’AQUILA – In questi giorni l’onorevole Fabio Berardini, membro della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, ha fatto visita istituzionale presso la sede del Parco.

“Si è trattato di una visita istituzionale estremamente gradita – dichiara il presidente del Parco, l’avvocato Tommaso Navarra -, in quanto ha consentito di poter focalizzare al meglio le azioni in essere e le potenzialità dell’intero territorio in una sinergica analisi politica di indirizzo anche con riferimento alla necessaria interlocuzione con il competente Ministero dell’Ambiente e i Rappresentanti territoriali della nostra Comunità. Seguiranno sicuramente azioni condivise di studio e analisi in un quadro, sia nazionale che europeo, di sicura potenzialità economico-sociale di tutela e di sviluppo territoriale”.

“Come rappresentante del territorio abruzzese sono felice di poter collaborare concretamente con il Parco Nazionale, vero gioiello del nostro territorio. Il Parco deve essere avvertito da tutti come una risorsa per la comunità dal punto di vista naturalistico e turistico – dice Bernardini -. Mi attiverò personalmente per coinvolgere il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in tutte le lodevoli iniziative che sono state intraprese dai vertici del Parco e che necessitano di una vasta diffusione verso tutti i cittadini: penso ai tanti progetti messi in campo grazie ai recenti finanziamenti del Governo. La natura è meravigliosa e vale la pena lottare per difenderla”.

