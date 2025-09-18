PARCO MAIELLA: IMPRUDENTE, “CON GOVERNANCE ZAZZARA FORTE INTESA TERRITORIO”

L’AQUILA – “La nomina a Commissario straordinario del Parco nazionale della Maiella di Fausto Zazzara per traghettare la ricomposizione effettiva della governance è scelta giusta ed opportuna, perché garantisce il grande lavoro fatto di ricucitura tra il territorio, le amministrazioni comunali, i cittadini ed il parco, per riscoprire una fiducia ed una sinergia senza precedenti”.

È quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente della giunta regionale dell’Abruzzo con delega a Parchi e Ambiente Emanuele Imprudente a seguito della firma del relativo decreto di nomina da parte del ministro dell’Ambiente.

“La capacità di ascolto e le competenze tecniche della governance dell’ente – continua Imprudente – hanno consentito di creare le condizioni per la costruzione di un parco moderno e proattivo, che ha ottenuto risultati concreti ed incontestabili, uno su tutti il riconoscimento di Geoparco UNESCO quale patrimonio dell’Umanità”.

“Si è lavorato con un respiro di medio-lungo periodo, attivando una programmazione che dalle politiche di conservazione, grande lavoro fatto negli anni precedenti, si potesse finalmente passare alla costruzione delle opportunità di valorizzazione di un territorio unico, dando spazio, nel rispetto ambientale, alla possibilità di liberare energie positive e costruire nuove attività e opportunità ricettive – conclude il vicepresidente- . I numeri delle presenze turistiche, cresciuti di anno in anno, danno il segno di questo cambiamento: ora dobbiamo continuare con ancora più slancio e determinazione”.