PESCARA – Rinnovato il Consiglio direttivo del Parco della Maiella, che si compone di quattro sindaci delle province dell’Aquila, Chieti e Pescara: si tratta di Giuseppe Silvestri, primo cittadino di Pacentro (L’Aquila), Diego Giangiulli di Pretoro (Chieti), Alessandro D’Ascanio di Roccamorice (Pescara) e Tiziana di Renzo di Lama dei Peligni (Cheti).

In una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, l’assessore regionale Roberto Santangelo, di Fi, e il vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia, Noi Moderati, esprimono: “soddisfazione per il rinnovo del consiglio direttivo del Parco nazionale della Maiella”.

“Grazie ad un lavoro sinergico e capillare sui territori delle province dell’Aquila, Chieti e Pescara all’unanimità sono stati scelti quattro sindaci di cui due del centrodestra ossia il sindaco di Pacentro Giuseppe Silvestri e il sindaco di Pretoro Diego Giangiulli. Rivolgiamo l’augurio di buon lavoro ai quattro sindaci del direttivo, rinnovando la vicinanza e la disponibilità della Regione Abruzzo al Parco nazionale della Maiella”, concludono.