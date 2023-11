PARCO MAIELLA, ZAZZARA: “POLEMICHE INUTILI SU NOMINA DIRETTORE”

PESCARA – “Il Consiglio Direttivo dell’ente parco, organo indicato dalla legge per la materia, non ha mai smesso di perseguire la linea della più corretta procedura per la nomina di un direttore titolare”.

A chiarirlo in una nota è il presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, che è intervenuto “in merito alla strumentale ed inutile polemica che si sta tentando di sollevare” sulla figura del direttore.

“Con buona pace dei tre firmatari della richiesta di commissariamento – spiega – occorre premettere che il Parco gode di ottima salute, sia nel perseguimento della propria missione di salvaguardia del grande patrimonio che gli è affidato, sia nella promozione di una diffusa azione di collaborazione con le comunità e gli enti locali, sia con il conseguimento di innumerevoli riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. L’attuale direttore facente funzione, Luciano Di Martino, ha avuto un ruolo importante nel conseguimento dei tanti risultati positivi, con la sua competenza scientifica e con la capacità di coordinare tutte le azioni in campo”.

“Nonostante questo il Consiglio Direttivo non ha mai smesso di perseguire la linea della più corretta procedura per la nomina di un direttore titolare. Lo ha fatto con l’obiettivo di scegliere finalmente una terna di candidati idonei attraverso un bando di evidenza pubblica, attingendo all’apposito elenco degli esperti formato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Al tempo stesso, obbligato a chiudere una vecchia procedura iniziata oltre dieci anni fa, ha esercitato il proprio legittimo diritto di giudizio ed ha trasmesso al ministero stesso l’unica terna che è stata ritenuta idonea. La questione si risolverà senza lesione di alcun diritto, ma sempre perseguendo il superiore interesse del Parco nazionale”.