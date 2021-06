PARCO MEZZI FATTORIA SOCIALE RURABILANDIA, LUNEDI’ L’INAUGURAZIONE

ATRI – Si svolgerà lunedì mattina, 28 giugno, alle ore 10.30 nel parco antistante l’ingresso della fattoria sociale Rurabilandia, ubicata in viale Europa Unita, zona artigianale di Atri (Teramo), l’inaugurazione del nuovo parco mezzi dell’Azienda Agraria Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti di proprietà della Asp 2 Teramo. Alla manifestazione saranno presenti il presidente del consiglio di amministrazione dell’Asp 2, l’avvocato Giulia Palestini, i componenti del CdA Antonio Samuele e Federica Rompicapo, l’amministrazione regionale con il presidente della giunta Marco Marsilio, il presidente del consiglio Lorenzo Sospiri, la giunta con gli assessori all’agricoltura Emanuele Imprudente e quello alle politiche sociali Pietro Quaresimale, i sindaci del comprensorio oltre quelli di Montesilvano, Città Sant’Angelo e Pescara con i quali la Asp 2 ha avviato un percorso di collaborazione nell’ambito dell’implementazione dei servizi. Presenti anche i presidenti delle province di Teramo e Pescara, i deputati e senatori abruzzesi, le autorità militari, il presidente della fondazione Tercas e il vescovo di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi.

“L’azienda agraria Domenico Ricciconti, di proprietà della Asp 2, è la più grande azienda agricola pubblica del Centro Italia – dichiara il presidente del CdA Giulia Palestini – un vero e proprio unicum del suo genere. I ricavi aziendali servono per finanziare buona parte dei servizi sociali tra cui la fattoria Rurabilandia, il nostro fiore all’occhiello che ospita un centro diurno per disabili avviati al lavoro tramite progetti nel mondo agricolo e un centro estivo per bambini che possono trascorrere tre mesi, spensierati, a contatto con la natura e immersi nel verde. Abbiamo provveduto a nominare il nuovo amministratore delegato dell’azienda Ricciconti cui abbiamo dato l’obiettivo di rendere nuovamente competitivo il nostro comparto agricolo che vanta diplomi e medaglie nei concorsi riservati a produttori di grano, olio, foraggi e vino. L’azienda ha investito mezzo milione di euro di risorse proprie per l’acquisto di un modernissimo parco macchine e mezzi agricoli di ultima generazione modello ‘4.0’ che ha reso completamente informatizzata tutta la lavorazione dei 630 ettari di proprietà della Ricciconti, tra cui anche Rurabilandia. Abbiamo deciso di compiere questo passo importante – spiega il presidente Palestini – perché l’agricoltura è un settore trainante dell’economia e la nostra azienda deve essere sempre un passo avanti. Il parco macchine si compone di quattro trattori di ultima generazione, due cingolati e due gommati, tutta l’attrezzatura per la lavorazione dei terreni, dall’aratura alla rifinitura, alla semina, al raccolto e successiva pulizia e di uno scuotitore per la raccolta meccanizzata delle olive tenuto conto che abbiamo un impianto di oltre duemila alberi di ulivo che quest’anno torneremo a raccogliere per produrre dell’ottimo extravergine e partecipare ai più importanti concorsi a livello mondiale”.

“Si tratta di un investimento coraggioso e dovuto – spiega Antonio Samuele, componente del cda -. La mission data al nuovo amministratore delegato dell’azienda Ricciconti è quella di essere competitivi nel campo della produzione di grano duro, olio e coltivazioni sperimentali e attente all’ambiente quali girasole per biodisel e colza: colture che hanno fatto registrare un buon andamento dei prezzi in grado di produrre una buona marginalità per l’azienda in modo da potenziare ulteriormente i servizi offerti”.

“Rurabilandia, tra poche settimane, sarà oggetto di interventi migliorativi per circa un milione di euro – sottolinea Federica Rompicapo del CdA dell’Asp 2 Teramo -. Saranno realizzati un campo polivalente per attività sportive, migliorata l’estetica del parcheggio, realizzata una piscina in biodesign, unica in Italia, per disabili e abbattuta la produzione di CO2 con la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico e solare termico che sarà posizionato sul tetto della fattoria”.