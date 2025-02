PARCO MINERARIO DELLA MAIELLA: A SCAFA IL VERTICE SULLA VALORIZZAZIONE DEL GIACIMENTO

SCAFA – Il Parco minerario della Maiella al centro del vertice che si è tenuto oggi nell sala del consiglio di Scafa (Pescara), alla presenza dei funzionari dell’Agenzia regionale del Demanio, dei sindaci dei comuni della “Città della Maiella”, insieme al gruppo speleologico del Graim e al deputato del Partito democratico Luciano D’Alfonso.

“Questo incontro rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione del Parco Minerario della Maiella; un’iniziativa avviata da tempo e che mira a riscoprire e valorizzare l’importante giacimento minerario situato nel territorio montano e pedemontano del versante ovest della Maiella”, scrive in una nota D’Alfonso. “Il giacimento, che si configura come un ‘unicum’ a livello nazionale, è al centro dell’interesse dell’Agenzia del Demanio, che ha manifestato la volontà di investire risorse per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l’obiettivo di trasformarlo in un parco tematico. Questo progetto non solo metterà in luce le peculiarità storiche, naturalistiche e monumentali del vasto comprensorio, ma contribuirà anche a promuovere la consapevolezza dell’immenso patrimonio archeo-industriale e geologico custodito all’interno degli ex siti minerari”.

Come si spiega nella nota, durante l’incontro i partecipanti hanno potuto assistere alla proiezione di un filmato realizzato a cura del gruppo speleologico del Graim, che ha rivelato immagini straordinarie di una parte degli oltre 27 chilometri di gallerie che si snodano nelle viscere della montagna.

L’incontro si è concluso con una visita all’area dell’ex cementificio di Scafa, dove i partecipanti hanno potuto osservare ciò che resta degli stabilimenti ex Sama, che ospitano ancora macchine e impianti storici utilizzati per la produzione delle mattonelle di asfalto, fondamentali per la pavimentazione di gran parte delle stazioni ferroviarie d’Italia. “L’incontro è stato un’occasione per il miglior coordinamento tra i rappresentanti istituzionali dei Comuni e l’Agenzia del demanio e ha inoltre permesso ai funzionari dell’agenzia intervenuti di acquisire una maggiore consapevolezza del valore e delle potenzialità del sito, a beneficio della loro capacità di intervento”, conclude D’Alfonso.