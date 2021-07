PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, NOMINATO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

PESCASSEROLI – Nominato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Con il Decreto n.278 del 13 luglio 2021 il ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha trasmesso al Parco la nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente, firmato dal ministro Roberto Cingolani.

I nuovi componenti del Consiglio sono: Daniela Gentile, in rappresentanza del ministero della Transizione Ecologica; Enrico Pompei, su designazione del ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Anna Loy, su designazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra); Filomena Ricci, su designazione delle Associazioni di protezione Ambientale. E poi: Antonio De Ioris, vicesindaco di Gioia Dei Marsi; Attilio Pistilli, assessore comunale di Pescasseroli; Carlo Rufo, consigliere comunale di San Donato Val Di Comino; Franco Di Fiore, consigliere comunale di Scapoli, questi ultimi quattro su designazione della Comunità del Parco.

Il nuovo Consiglio si è riunito ieri, lunedì 19 luglio, per un incontro informale promosso dal presidente Cannata che, insieme al presidente della Comunità del Parco Antonio Di Santo e al direttore Luciano Sammarone hanno espresso grande soddisfazione per le nomine, ringraziato il ministro e augurato buon lavoro.

“Con la ricostituzione del Consiglio Direttivo – commenta il presidente Cannata – si chiude finalmente un lungo periodo, iniziato nel febbraio 2020, in cui il Parco ha operato senza gli organismi collegiali. Il prossimo 30 luglio il Consiglio si riunirà per la prima seduta al fine di affrontare le tante tematiche sul tavolo, importanti per il futuro del Parco.

L’esperienza e la competenza delle persone nominate sarà sicuramente utile per le tante incombenze che ci attendono”.