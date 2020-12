PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA, FINANZIATI I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

SULMONA – Con il Decreto n. 881 dell’11 dicembre 2020 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati finanziati anche i progetti di Servizio Civile Universale ideati e proposti dal Parco Nazionale della Majella.

Sono 71 i volontari che potranno partecipare ai progetti finanziati: “Majella, scrigno di biodiversità”, e “Majella, cultura dell’accoglienza e sviluppo sostenibile”, previsti nell’ambito del Programma “Majella, natura e cultura”, e che potranno offrire il loro contributo al territorio del Parco, in termini di tutela e conservazione della biodiversità, sviluppo sostenibile, educazione all’ambiente, promozione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e storico-culturali.

Per il presidente Lucio Zazzara “inizia un nuovo percorso per il Parco, in un momento storico particolarmente difficile e delicato. La sinergia raggiunta con i tanti attori che hanno reso possibile questo risultato, testimonia la bontà del lavoro svolto, nell’interesse esclusivo del territorio”.

Continua il direttore Luciano Di Martino che dichiara: “l’impegno dell’Ente è stato premiato. Ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione delle 17 Amministrazioni comunali che hanno aderito ai progetti e che, unitamente all’Ente Parco, in quanto sedi di accoglienza, potranno ospitare i volontari. Il supporto alle attività sarà inoltre garantito da 45 Enti ed associazioni locali”.

Nei prossimi giorni il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale pubblicherà i Bandi di selezione degli operatori volontari.

Per partecipare al bando per la selezione ad operatore volontario del Servizio Civile Universale occorrerà avere a disposizione l’identità digitale. I giovani tra i 18 e i 28 anni che vorranno presentare domanda dovranno infatti utilizzare SPID per accedere alla piattaforma on-line DOL.

È importante, quindi, che tutti i giovani interessati al Servizio Civile Universale che non hanno ancora SPID si attivino sin da subito per acquisire la propria identità digitale, così da essere già pronti quando sarà pubblicato il bando.

Le Sedi dell’Ente Parco Nazionale della Majella che ospiteranno i volontari

Sede legale di Guardiagrele, sede operativa di Sulmona, sede scientifica di Caramanico Terme, Giardino Botanico di Lama dei Peligni, Giardino Botanico di S. Eufemia a Maiella, centri di Fara San Martino, Pacentro e Palena.

Le Sedi di Accoglienza presso i Comuni

Abbateggio, Bolognano, Campo Di Giove, Cansano, Caramanico Terme, Civitella Messer Raimondo, Corfinio, Lama Dei Peligni, Lettomanoppello, Pacentro, Pettorano Sul Gizio, Popoli, Pretoro, Roccamorice, Sant’Eufemia a Majella, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Salle.

Gli Enti e le associazioni

Club Alpino Italiano – Gruppo Abruzzo -, Legambiente Onlus Abruzzo, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Castel di Sangro -, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Pescara -, Ass. Alle Falde della Majella di Abbateggio, Pro Loco Lama dei Peligni, Comune di Pizzoferrato, Cooperativa di Servizi Turistici Majambiente a r. l. di Caramanico Terme, Associazione L’officina Del Vento Popoli, Majella Trekking di William Santoleri di Campo Di Giove, Stop & Go di Luigia Di Sciullo Di Palena, Cooperativa Di Servizi Turistici Stella Alpina a r. l. di Pacentro, Associazione Blues Time di Salle, Cooperativa di Servizi Turistici Majella a r.l. di Lama dei Peligni, Associazione Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre di San Valentino In A.C., Associazione Itla Italia Aps di Cortemilia (Cn), Associazione Il Muretto di Rocca Pia, Associazione Pro Loco Pettorano sul Gizio, Associazione Pro Loco Roccapia, Associazione Orizzonti Onlus di Salle, Pro Loco Civitella Messer Raimondo, Associazione Amici del Museo delle Corde Armoniche di Salle, Pro Loco Abbateggio, Ass. Compagnia dell’Abate di Abbateggio, Il Grande Faggio sas di F. Chiavaroli & C. – Centro di Educazione Ambientale – Circolo Legambiente di Pretoro, Ass. A.I.G.A.E. Abruzzo (Guide Ambientali Escursionistiche), Collegio Guide Alpine Abruzzo, Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi – Gruppo Lettomanoppello, Associazione Per La Majella di Lettomanoppello, Associazione Pro Loco Tholos di Lettomanoppello, Gruppo Comunale Protezione Civile Lettomanoppello, Protezione Civile Valtrigno – Gruppo Caramanico Terme, Ass. Sportiva Dilettantistica Folletti Del Morrone di Tocco da Casauria, Associazione Itinerari D’Abruzzo di Vasto, Associazione Il Cammino di San Tommaso di Ortona, Protezione Civile San Valentino In A.C., Associazione Speleo Club Chieti, Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi – Gruppo Ateleta, Associazione Nazionale Alpini – Sezione Abruzzi – Gruppo Alpini Santa Maria Arabona di Manoppello, Associazione Pro Loco Palena, Associazione Terra Adriatica di Sulmona, Scuola Italiana Sci di Fondo Bosco Sant’Antonio di Pescocostanzo, Agricola Raulli Soc a r.l. di Tocco da Casauria e Associazione Nazionale Alpini – Abruzzi – Gruppo di Tocco da Casauria.

