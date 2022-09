PARCO NAZIONALE GRAN SASSO-LAGA: PROGETTO DA 21 MILIONI PER GESTIONE IPPOVIA

ASSERGI – È stato approvazione il Piano Master di Progetto Nexum Equum Ippovia, da parte del Consiglio direttivo del Parco del Gran Sasso Monti della Laga, presentato da Demiogene SIAS (start up innovativa a vocazione sociale ) che consente la presentazione della bozza del Contratto di sviluppo ad Invitalia per 21 milioni di euro di investimento.

Il progetto lavora su l’infrastruttura realizzata dal Parco venti anni, attraverso un accordo di programma di sviluppo con l’Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e Fite Trec Ante (Federazione Italiana per il Turismo Equestre).

Per gestire il budget del Contratto di sviluppo il progetto si sta muovendo nei vari diversi ambiti che lo compongono: è in corso la manifestazione di interesse per la costituzione dell’associazione intercomunale (36 Comuni coinvolti) per la gestione, come stazione appaltante unica, degli investimenti e manutenzione dei percorsi, per circa 3 milioni di euro di spesa per la sentierista. Sta prendendo vita la costituzione del Pmc Operatori di turismo equestre Ippovia Gran Sasso che dovrà occuparsi dei maneggi con 3 milioni di euro da impiegare. È, infine, in via di costituzione l’associazione che raggruppa gli operatori per la gestione dei punti di sosta (in tutto 62) che dovranno essere realizzate con recupero di ruderi lungo i tracciati, per un budget complessivo di 16 milioni di euro.

Il progetto conta 520 km e si prevedono ulteriori estensioni fino a 560 Km, attraverso tre province abruzzesi L’Aquila, Teramo e Pescara, 65 località coinvolte, che lo rende il tracciato di equiturismo più lungo d’Europa. In soli 45 giorni effettivi di attività, svolti la scorsa estate, sono state registrate circa 150 presenze e numerosissime richieste, che non si sono potute ancora soddisfare. prevalentemente provenienti da fuori regione e Italia. Le numerose richieste hanno riguardato soprattutto di i servizi per avvio al trekking.

“Abbiamo messo insieme operatori esperiti e locali e locali per attrarre investimenti sul territorio, in contrapposizione con le organizzazione spot in pochi giorni e pochi momenti dell’anni”, ha detto Gianni Galeota organizzatore del progetto e Ceo di Demiogene.