PARCO NORD PESCARA: D’INCECCO, MONTOPOLINO E SALVATI (LEGA), “RISULTATO DELLA POLITICA DEL FARE”

PESCARA – “Un altro importante risultato per la città e per l’amministrazione Masci. Grazie alla delibera approvata ieri dal Consiglio comunale, nella zona nord, in un’area oggi quasi completamente in abbandono, sorgerà il Parco che Pescara aspettava da oltre 40 anni. Tutto questo è frutto del buongoverno e della politica del fare, che in città ha portato già all’abbattimento del complesso del Ferro di Cavallo, per anni fortino della criminalità e della illegalità. E ancora alla riqualificazione di strade e piazze. Per non parlare della bandiera blu, considerata sino a poco tempo fa un traguardo irraggiungibile. Ieri in Consiglio è stata scritta l’ennesima bella pagina per il capoluogo adriatico”.

Così, in una nota, il coordinatore regionale della Lega e capogruppo in Regione, Vincenzo D’Incecco.

Ad esprimere soddisfazione per il via libera al progetto del parco Nord anche il capogruppo della Lega in Comune Maria Luigia Montopolino e il consigliere comunale Andrea Salvati .

“I pescaresi avranno a disposizione – sottolinea Montopolino – un parco di 43mila metri quadri in cui svagarsi, fare sport, passare del tempo libero, passeggiare, stare semplicemente all’aria aperta. Un parco destinato a cambiare il volto di questa importante zona della città. E’ un sogno che, dopo tanto tempo, diventa realtà. Un’altra scommessa vinta dall’amministrazione di centrodestra”.

“L’attenzione verso le politiche ambientali – aggiunge Salvati – c’è chi la professa e chi, invece, come noi la pratica. Pescara avrà un altro polmone verde. Nella parte sud della città, la Pineta Dannunziana e a nord un grande parco, vicino al mare”.