PARCO REGIONALE SIRENTE-VELINO: TORNA A ROCCA DI MEZZO RASSEGNA “TIQ – TEATRO IN QUOTA”

L’AQUILA – Torna dal 2 al 9 agosto a Rocca di Mezzo il festival TiQ – Teatro in Quota, la sesta edizione, dal titolo “Punti Cardinali”, per la direzione artistica di Alessandro Businaro e per la direzione esecutiva di Dario Del Fante. Il festival è realizzato da Re:main APS con il sostegno di Pro Loco Rocca di Mezzo, del Comune di Rocca di Mezzo e del Parco Regionale Sirente Velino, e con il patrocinio del Teatro Stabile d’Abruzzo, della Consulta dei Giovani dell’Altopiano e di Impressione StudioCreativo.

L’evento accoglie artiste e artisti provenienti da tutte le discipline appartenenti al mondo delle arti dal vivo e cerca, in un territorio florido come quello dell’Altopiano delle Rocche, di portare avanti un’indagine sul contemporaneo a contatto con la cittadinanza.

L’edizione 2022 si presenta come un laboratorio libero, non esclusivo e recettivo, in cui le figure artistiche, attraverso il rapporto con il pubblico, con il corpo, e con la tecnologia, con la parola e con lo spazio urbano, possano mettere in crisi il significato del termine ‘teatro’: “Per questa nuova edizione – dichiara Alessandro Businaro – abbiamo lavorato in continuità con l’anno scorso nel configurarci come un luogo aperto al dialogo, attraverso laboratori e residenze, e attento a diversi percorsi artistici, sia quelli già largamente riconosciuti e affermati sia quelli in via di formazione e scoperta”.

Una settimana di eventi, 7 spettacoli e 3 laboratori, di cui uno aperto a tutta la cittadinanza. Protagonisti Laura Accardo e Andrea Dante Benazzo, Alessandro Businaro, Fabio Condemi, Dario Felli, Frosini/Timpano, Silvia Gribaudi, Giulia Odetto, Elia Tapognani.

Quartier generale del festival sarà anche quest’anno il Parco Regionale Sirente Velino. Altri luoghi coinvolti saranno la Palestra Polivalente L. Sebastiani e il Rifugio Vincenzo Sebastiani, che rispettivamente ospiteranno gli spettacoli di apertura e di chiusura del programma.

Il festival Teatro in Quota, oltre ad avere un suo cartellone di appuntamenti, a ingresso con offerta libera, è al secondo anno di attività di affiancamento alla produzione, riservata a un progetto precedentemente selezionato tramite bando.

A vincerlo quest’anno è stato “Simpatia n3, concerto per campanile e corpo”, di Filippo Lilli e Valentina Sansone, con la seguente motivazione: “tra tutte le proposte quella di Lilli / Sansone si è distinta per la volontà di portare l’arte performativa al centro della comunità attraverso uno studio di natura fisica che si propone di coniugare suono e danza in una dinamica partecipativa”.

La campana, nata come segnale di richiamo, ha subìto attraverso i secoli un’evoluzione, che ha portato a un progressivo miglioramento nella qualità del suono, originando la possibilità di creare accordi musicali.

L’interesse di Filippo Lilli e Valentina Sansone si rivolge principalmente al campanile della Chiesa di Santa Maria della Neve a Rocca di Mezzo.

A partire dal 31 luglio, il duo artistico risiederà nel Comune di Rocca di Mezzo per lavorare, aprendosi anche al pubblico di visitatori, alla realizzazione di uno spettacolo di natura partecipativa che ruoterà attorno alle suggestioni simboliche, sonore e figurative del campanile della città, e che debutterà nella sua forma compiuta nel 2023 al festival Teatro in Quota. www.teatroinquota.com

PROGRAMMA TiQ 2022

MARTEDÌ 2 AGOSTO

ore 21.30

Palestra Polivalente L. Sebastiani

end-to-end

di Andrea Dante Benazzo e Laura Accardo

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

ore 21.30

Sede Parco Regionale Sirente Velino

Disprezzo della donna

di e con Frosini/Timpano

DAL 2 AL 9 AGOSTO

a orari casuali per le strade di Rocca di Mezzo

MODÙ!

di e con Elia Tapognani

GIOVEDÌ 4 E VENERDÌ 5 AGOSTO

ore 15.00

Villa Cidonio

Il corpo libero

laboratorio aperto a tutti con Silvia Gribaudi

VENERDÌ 5 AGOSTO

ore 19.00 e 21.30

Sede Parco Regionale Sirente Velino

Peso Piuma

di e con Silvia Gribaudi

DOMENICA 7 AGOSTO

ore 21.30

Sede Parco Regionale Sirente Velino

Il mio corpo è come un monte – uno studio

concept, testi e regia Giulia Odetto

LUNEDÌ 8 AGOSTO

ore 21.30

Sede Parco Regionale Sirente Velino

YYY

concerto di e con Dario Felli

MARTEDÌ 9 AGOSTO

ore 17.45

Rifugio Vincenzo Sebastiani

35040

ideazione, drammaturgia, progetto sonoro e visivo di Alessandro Businaro