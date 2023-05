PARCO SIRENTE VELINO, 5X1000 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA E RICERCA

L’AQUILA – Un sostegno a costo zero per le attività di tutela e ricerca del Parco naturale regionale Sirente Velino: dona il tuo 5 x 1000!

Il Parco naturale regionale Sirente Velino, unico parco regionale d’Abruzzo, è da quest’anno nella lista dei beneficiari del 5 x 1000 grazie all’accreditamento ricevuto da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Con una firma nel modulo apposito in dichiarazione dei redditi, nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e della Università”, ed inserimento del codice fiscale dell’Ente93009730669, ogni cittadino ha quindi la possibilità, già durante la campagna fiscale in atto, di sostenere fattivamente l’attività di tutela, monitoraggio e ricerca scientifica realizzata dal Parco, destinando il 5 x 1000 delle proprie tasse.

Un piccolo gesto a costo zero, per contribuire ad un’attività fondamentale per la buona convivenza tra l’uomo e la natura.