PARCO SIRENTE VELINO: “LA MONTAGNA LO FA”, BUONE PRATICHE PER UN TURISMO SOSTENIBILE

L’AQUILA – Piccole e medie aziende protagoniste della rivoluzione del turismo sostenibile: come possono le realtà locali inserirsi al meglio nel contesto privilegiato del Parco Sirente Velino?

Se ne parlerà giovedì 27 marzo all’Auditorium Ance, in Viale Alcide De Gasperi, a partire dalle ore 9,30.

Si tratta di un corso di formazione sulla comunicazione digitale aperto al pubblico, in particolar modo agli operatori turistici del Parco, e non solo.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite apposito form al link https://forms.gle/WEmR1v5tcpmxnQki9

“La sfida del turismo lento e sostenibile – spiega in una nota il presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D’Amore – non rappresenta più solo un orizzonte ideale, ma una concreta opportunità di sviluppo del territorio. Quello che è stato fin da subito l’impulso qualificante della nostra governance, votata alla tutela ambientale in ottica di sviluppo sostenibile, oggi rappresenta la strada maestra. Da questo punto di vista il nostro territorio parte avvantaggiato, potendo contare sulle bellezze del Parco Sirente Velino. Bellezze che continuiamo a proteggere e che possono fare da cornice ideale al turismo del futuro. I nostri operatori economici devono farsi trovare preparati e l’incontro promosso dal Parco, con Regione Abruzzo, EuroParc (Turismo Sostenibile nelle Aree Protette) e Parco del Respiro, rappresenta appunto un momento formativo e di confronto, per far incontrare le varie competenze in campo e discutere di opportunità, come di problemi, ma soprattutto di soluzioni. Il tutto, partendo dalle suggestive immagini del docufilm sul Parco Sirente Velino, che restituiranno la rappresentazione plastica delle potenzialità del nostro territorio”.

Tra i qualificati relatori del convegno, il professor Guido Capanna Piscè dell’Università di Urbino, responsabile dell’attuazione della CETS (Carta europea del turismo sostenibile) nel Parco: “Si tratta di un momento di confronto importante all’interno di un percorso che dall’anno scorso ha portato all’approvazione dei disciplinari per le strutture ricettive e per le guide ambientali. Oltre 20 operatori del territorio hanno aderito e li abbiamo accompagnati nell’elaborazione delle proposte e dei piani di miglioramento. I dossier arriveranno a Federparchi che a primavera attiverà le verifiche per arrivare a certificare gli operatori che hanno aderito al progetto. Si tratta di certificazioni equiparate a tutti gli effetti alle certificazioni europee ed internazionali, quindi di grande valore per gli operatori turistici che a vario titolo operano nel territorio del Parco Sirente Velino”.

Appuntamento, quindi, per giovedì 27 marzo alle 9,30 presso l’Auditorium Ance in Viale Alcide De Gasperi.