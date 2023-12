L’AQUILA – Un nuovo capitolo per il Parco Sirente Velino, nuovo logo e nuovo brand: Sirente Velino Park, inseguendo la missione di conservare, proteggere e condividere la bellezza inestimabile del Parco regionale, in una visione di coesistenza armoniosa tra le comunità e la natura.

Il nuovo logo del Parco Sirente Velino: l’impronta dell’orso, per riavvicinarsi alle origini e per rimettere al centro uno dei simboli del Parco e dell’Abruzzo intero.

Un’immagine diretta, semplice ed efficace, che accompagna il lancio del nuovo brand “Sirente Velino Park”.

Il Parco Sirente Velino sceglie l’orso. C’è l’impronta dell’orso bruno marsicano, infatti, a rappresentare il nuovo logo adottato dal Parco regionale: una scelta frutto di un lavoro che risale al 1996, quando fu promosso un Concorso di idee che portò ad adottare un logo che fosse identificativo del territorio e che avesse il giusto impatto comunicativo. L’immagine dell’impronta dell’orso, tuttavia, fu sostituita dal logo che ha rappresentato il Parco Sirente Velino fino ad ora, arricchito da quattro quadranti, ciascuno con un’immagine differente.

Oggi, in un momento storico in cui l’orso è tornato ad essere, con le sue numerose scorribande, amato protagonista dei nostri territori, il Parco Sirente Velino ha deciso di individuare il proprio logo proprio dal passato, semplicemente cambiandone il colore. Ciò con l’obiettivo di dotarsi di un simbolo attuale, diretto ed efficace a livello comunicativo.

Questo rinnovato logo rappresenta, quindi, non soltanto una rivisitazione del logo originale, ma anche un passo in avanti verso il nuovo percorso identitario del Parco: un percorso chiaro, condiviso, in cui anche i simboli devono essere comprensibili ed immediati, per portare avanti un cammino di identificazione territoriale e di promozione del territorio Parco.

Proprio per andare incontro a questi ambiziosi obiettivi, il Parco regionale è lieto di presentare – oltre al nuovo logo – il Brand “Sirente Velino Park”. Non solo un nome, ma un’autentica promessa, un invito e una destinazione turistica d’eccellenza.

Il brand, infatti, cattura l’essenza del Parco come territorio geografico: con le sue vette maestose, i suoi sentire nascosti, le sue antiche tradizioni. Un brand che sia punto di riferimento per tutte le iniziative e le attività turistiche. Se l’Ente Parco continuerà ad essere impegnato per garantire la conservazione e la gestione del territorio, il brand Sirente Velino Park sarà la calamita che richiamerà a sé turisti e visitatori, offrendo loro esperienze indimenticabili.

Un’etichetta vera e propria, diffusa anche grazie ad un meticoloso lavoro di comunicazione, alla base di una strategia di promozione turistica mirata, in perfetta sinergia con gli operatori turistici locali.

Il Parco, titolare del Brand, ne consentirà quindi l’utilizzo agli operatori turistici tramite specifiche convenzioni, attuando una promozione turistica coordinata e che garantisca standard di turismo di qualità.