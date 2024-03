PARCO SIRENTE-VELINO: ORSO “VISITA” FONTECCHIO E SANTA MARIA DEL PONTE. RAZZIE NEI POLLAI, IL VIDEO

L’AQUILA – Un orso ha messo a segno, nelle ultime ore, irruzioni in un pollaio a Fontecchio e in tre a Santa Maria del Ponte, frazione di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila, nel Parco regionale Sirente-Velino.

Ad immortalare questa notte il plantigrado, di notevoli dimensioni, il video inviato da un lettore, catturato da una telecamera di sorveglianza di un casolare di Fontecchio, nei pressi del campo sportivo, dove l’orso ha fatto razzia delle galline dell’adiacente pollaio. A subire la stessa sorte, nelle ore precedenti, ben tre pollai di Santa Maria del Ponte, con l’orso che con facilità ha abbattuto recinzioni e divelto le porte.

Avvistamenti del plantigrado ci sono stati anche oggi. Cittadini e amministrazione comunale hanno avvisato l’ente Parco ed i carabinieri forestali, intervenuti sul posto.