PARCO SIRENTE-VELINO: RAZZIA IN UN POLLAIO A GORIANO VALLI, INDIZIATO NUMERO UNO UN ORSO

L’AQUILA – Una pur solida recinzione sfondata, e una razzia di galline, una decina, più due tacchini, sbranati e di cui restano ora solo brandelli e piume.

E’ l’amara sorpresa che ha trovato questa mattina un residente di Goriano Valli, frazione del Comune di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila e nel Parco Sirente Velino.

Il residente ha subito contattato l’ente Parco, per segnalare l’accaduto, spiegando che in base alla modalità di ingresso, con una pesante porta sfondata, e di aggressione, e in base alle impronte trovate intorno al pollaio, l’indiziato numero uno sarebbe un orso. Del resto un plantigrado è stato già avvistato nei giorni scorsi sul territorio comunale.

Già negli anni passato l’uomo aveva subito altri attacchi dalla fauna selvatica al pollaio, ma il Parco nel 2010 gli ha negato l’indennizzo in quanto il danno era stato calcolato inferiore ai 50 euro.