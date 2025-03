PARCO SIRENTE VELINO: TURISMO SOSTENIBILE TRA BUSINESS E COMUNICAZIONE, WORKSHOP ALL’AQUILA

L’AQUILA – Tutto pronto, ma iscrizioni ancora aperte, per l’incontro promosso dal Parco Sirente Velino dal titolo “Turismo sostenibile nel Parco Sirente Velino: la montagna lo fa!”, previsto per giovedì 27 marzo a partire dalle ore 9,30 all’Auditorium Ance all’Aquila.

“Si tratta di un’occasione utile per approfondire temi di grande rilevanza per chi fa turismo nelle aree interne, dai modelli di business alla comunicazione social”, viene spiegato in una nota.

Per partecipare occorre iscriversi al link https://forms.gle/WEmR1v5tcpmxnQki9 .

“I nostri operatori economici – spiega nella nota il presidente del Parco, Francesco D’Amore – devono farsi trovare preparati alle nuove sfide e l’incontro promosso dal Parco, con Regione Abruzzo, EuroParc (Turismo Sostenibile nelle Aree Protette) e Parco del Respiro, rappresenta appunto un momento formativo e di confronto, per far incontrare le varie competenze in campo e discutere di opportunità, come di problemi, ma soprattutto di soluzioni. La nostra governance, votata alla tutela ambientale in ottica di sviluppo sostenibile, dal suo insediamento si è sempre impegnata verso questo obiettivo che oggi rappresenta la strada maestra per chiunque voglia fare turismo in territori meravigliosi come i nostri”.

Tra i temi centrali del confronto, la Carta Europea del turismo sostenibile; con il professor Guido Capanna Piscè dell’Università di Urbino, responsabile dell’attuazione della CETS nel Parco, si parlerà della fase due, nell’ottica di un percorso che dall’anno scorso ha portato all’approvazione dei disciplinari per le strutture ricettive e per le guide ambientali, che ora attendono le verifiche di Federparchi, per arrivare alle certificazioni equiparate a quelle europee ed internazionali.

Tra gli altri relatori, Riccardo Cicerone, imprenditore digitale, che parlerà di elementi di design thinking, come il business model canvas; previsto anche l’intervento di Lorenzo Mascioletti, esperto di marketing, founder e ceo di HYCE, sul tema: “Dai social al successo”, con le strategie di comunicazione che stanno cambiando il settore turistico. Focus su come la rete tra operatori possa rafforzare l’attrattività della destinazione e favorire lo sviluppo di offerte turistiche più efficaci, invece, nel confronto con Marianna Colantoni, esperta di comunicazione digitale, marketing territoriale e sviluppo turistico, con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Di Piano di Mobilità Sostenibile e del Sirente Velino Bike parlerà invece Patrick Kofler, fondatore di HELIOS (società di consulenza e comunicazione per mobilità e turismo sostenibile).

Il programma

Il convegno “Turismo sostenibile nel Parco Sirente Velino: la montagna lo fa!” si terrà giovedì 27 marzo presso l’Auditorium ANCE, Viale Alcide De Gasperi 60 – L’Aquila.

Apertura alle 9:30 con i saluti istituzionali del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e del vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente.

Inizio dei lavori alle 10:00 con l’intervento del presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D’Amore, e il lancio del video promozionale del Parco, realizzato da Fabrizio Bravi e Sara Cecala.

A seguire, il professor Guido Capanna Piscè dell’Università di Urbino, responsabile dell’attuazione della CETS, illustrerà la seconda fase della Carta europea del turismo sostenibile, nell’ambito del Parco Sirente Velino. Quindi Patrick Kofler, fondatore di HELIOS (società di consulenza e comunicazione per mobilità e turismo sostenibile), parlerà di Piano di Mobilità Sostenibile e del Sirente Velino Bike. Chiude la sessione di lavori del mattino Riccardo Cicerone, imprenditore digitale.

Ore 13, light lunch, con la ripresa dei lavori prevista per le 14 con Lorenzo Mascioletti, esperto di marketing, founder e ceo di HYCE. A seguire Marianna Colantoni, esperta di comunicazione digitale, marketing territoriale e sviluppo turistico.

Modera Roberta Galeotti, giornalista e componente Corecom Abruzzo.