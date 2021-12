PARENTI IN STAFF GRUPPI CONSILIARI, STELLA (M5S): “PRESENTATO EMENDAMENTO PER VIETARE ASSUNZIONI”

L’AQUILA – Un emendamento che prevede il “divieto assoluto” di assunzione di coniugi, parenti e affini come collaboratori dei gruppi consiliari.

A presentarlo ieri, in occasione delle commissioni congiunte Seconda e Prima del Consiglio regionale abruzzese, la consigliera regionale del M5S, Barbara Stella, nell’ambito della discussione sul Progetto di Legge 233 del 17 dicembre scorso “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”.

“All’interno del progetto di legge ci sono alcune modifiche alla legge 18/2001, che norma anche le segreterie dei gruppi consiliari, cioè gli uffici delle forze politiche in consiglio regionale. Ieri ho presentato un mio emendamento all’interno della stessa normativa per prevedere il divieto assoluto di assunzione di coniugi, parenti e affini come collaboratori dei gruppi consiliari”, spiega in una nota Stella.

E prosegue, “alle 12 di oggi è stata fissata la scadenza per la presentazione degli emendamenti al progetto di legge e domani, sempre alle 12, ci sarà la scadenza per la presentazione dei sub-emendamenti. Questa è sicuramente una buona occasione per dare un segnale di trasparenza ai cittadini ormai stanchi di una politica alle volte troppo spregiudicata, che viene vista come gestione del potere e dei propri affari”.

“Questa è una battaglia storica che ha visto il M5S sempre in prima linea e di cui mi faccio promotrice attraverso la presentazione di un emendamento che mi auguro possa trovare accoglimento da parte di tutte le forze politiche. È una norma di principio che, a mio giudizio, va sigillata nelle regole della Regione Abruzzo per il presente ma anche per il futuro”, conclude Stella..