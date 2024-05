PARI OPPORTUNITA’: GIOVEDI’ ALL’AQUILA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO “DIVERSI ALLA PARI”

L’AQUILA- La “Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini”, organizza per giovedì 23 maggio, alle 10.30, nella sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, la cerimonia di premiazione del concorso “Diversi alla pari – Call for ideas”. Dopo un anno di lavoro, saranno premiate quattro scuole abruzzesi che hanno proposto dei progetti sul tema della parità di genere, in risposta al bando dell’autorità regionale.

Gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di video o di opere artistiche, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche di genere, analizzandone con occhi nuovi problemi e opportunità. Al fine di rappresentare la percezione di fasce d’età differenti, i premi saranno riservati alle seguenti tipologie di istituto: scuola Primaria; scuola Secondaria di I Grado; scuola Secondaria di II Grado o Ente di Formazione (scuola pro-fessionale) o Conservatorio. Gli elaborati giudicati più efficaci saranno premiati con una somma in denaro del valore di 500 euro.

La cerimonia sarà condotta dalla presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Franca D’Agostino, e vedrà la partecipazione dei rappresentanti istituzionali di Consiglio regionale e Giunta.