PARI OPPORTUNITA’: PESTILLI, “LAVORO DI RETE IN SINERGIA CON ISTITUZIONI”

L’AQUILA – La “Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini” celebra i suoi “primi” cento giorni di attività.

Dopo l’insediamento, avvenuto nel novembre 2024, la presidente Rosa Pestilli presenta la relazione dei progetti messi in campo e traccia la linea futura di intervento.

“Come primo passo – scrive Pestilli nella relazione annuale – abbiamo cercato di rafforzare la rete con gli altri attori in campo, per prevenire il fenomeno della violenza contro le donne sin dai banchi di scuola. Abbiamo inviato una nota all’Ufficio Scolastico Regionale, ai CUG (Comitato Unico di Garanzia) delle Università, alle ASL, ai Centri Antiviolenza e a tutte e quattro le Province, per intraprendere un’innovativa azione didattica laboratoriale integrata multi e interdisciplinare”. È quindi iniziata “un’attività di ascolto dei Centri Antiviolenza ai quali sono stati destinati i fondi residui 2024 assegnati dal bilancio regionale, – si legge ancora – per supportare e offrire un piccolo aiuto alla rete delle professioniste e dei professionisti che compongono il fronte avanzato nella lotta alla violenza di genere”.

Tra le iniziative della Commissione “il protocollo di intesa con la Garante dell’Infanzia e la Garante dei Detenuti per definire obiettivi e un metodo di lavoro coordinato”, oltre ad una serie di iniziative sul territorio, tra le quali il ‘Progetto On The Road’, “per supportare il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e per migliorare la condizione femminile in genere, attraverso un network pubblico-privato di tutti gli attori sensibili con interventi di sensibilizzazione, sui temi della prevenzione di ogni forma di violenza, di discriminazione e per il superamento degli stereotipi di genere”.

“Tra gli ultimi partner coinvolti in ‘On The Road’ – sottolinea la Pestilli – segnalo Confindustria Medio-Adriatico, che ha accolto l’iniziativa con entusiasmo”. Inoltre, segnala la Presidente CPO, “daremo concretezza alle istanze pervenute dall’associazione nazionale dei sociologi per l’istituzione della figura del sociologo con legge regionale, così come già avvenuto per lo psicologo”.

Durante la riunione della Commissione della scorsa settimana è intervenuto, in audizione, l’assessore regionale con delega al sociale, Roberto Santangelo.

Sull’incontro la Pestilli dichiara: “L’assessore ha sottolineato la propria attenzione verso le politiche sociali, che si sostanzia in un significativo investimento in misure di inclusione e sostegno alle persone più fragili. Linee comuni d’azione, in particolare, i progetti di Vita Indipendente, il potenziamento dei centri diurni, il rafforzamento dei centri antiviolenza e l’attenzione all’invecchiamento attivo”