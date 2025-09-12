PARKITHLON 2025: IN OLTRE 100 DA TUTTA ITALIA AL TRIATHLON SOLIDALE CHE SOSTIENE LA RICERCA

FOSSACESIA – La prima edizione del Parkithlon, il triathlon solidale pensato per le persone con Parkinson, i loro familiari, medici e sostenitori si è tenuta oggi in Abruzzo sulla Costa dei Trabocchi.

La manifestazione – si legge in una nota – ha visto oltre 100 partecipanti provenienti da tutta Italia, insieme per testimoniare la forza di combattere la malattia con il movimento e l’alleanza reciproca. Il gruppo più numeroso è arrivato da Ferrara. Il partecipante più anziano aveva 88 anni, mentre la più giovane 44.

Dopo aver completato le prove di nuoto (400 metri) e bicicletta (10 km), i “triatleti” si sono uniti per percorrere uno accanto all’altro i 2,5 chilometri finali, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica come strumento fondamentale nella gestione del Parkinson e sensibilizzare sul tema della ricerca scientifica.

La manifestazione promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson, infatti, ha come ulteriore obiettivo la raccolta fondi, attiva sulla piattaforma retedeldono.it/progetto/parkithlon, per sostenere concretamente progetti e studi dedicati a questa patologia, che nel nostro Paese coinvolge oltre 300.000 persone.