PARLAMENTARIE M5S: POLEMICHE PER PRESENZA PARENTI E PARTNER DI MINISTRI E ONOREVOLI USCENTI

ROMA – Davide Buffagni, 32enne fratello di Stefano Buffagni, ed ex viceministro allo Sviluppo economico aspirante candidato in Lombardia iscritto alle parlamentarie di oggi del M5s Ergys Haxhiu, compagno della ministra delle Politiche giovanili Fabiana Dadone, nel collegio Piemonte 2, Paolo Trenta, fratello di Elisabetta Trenta , ministro della Difesa nel primo governo Conte. Poi ci sono Samuel Sorial, fratello dell’ex deputato Giorgio Sorial. E infine , e una serie di collaboratori e vecchie conoscenze del Movimento nella XVII legislatura.

Sono i nomi che provocano polemiche tra gli iscritti del Movimento 5 Stelle chiamati oggi a votare per le Parlamentarie, da cui emergerà la composizione delle liste nei collegi plurinominali.

Tra le autocandidature degli aspiranti deputati e senatori ci sono infatti parenti di esponenti politici già eletti in passato tra le fila pentastellate e che hanno ricoperto ruoli anche rilevanti all’interno del partito. Alcuni di questi non avevano potuto ripresentarsi per via della regola del doppio mandato.