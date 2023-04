“PAROLE TRA I LIBRI”: TORNA RASSEGNA LETTERARIA A CHIETI

CHIETI – Torna “Parole tra i libri”, la rassegna letteraria ideata e curata dal critico letterario Massimo Pasqualone nella sala di lettura della libreria Bosio a Chieti.

Il primo appuntamento è per domani, mercoledì 26 aprile, alle 18, con i libri “Adelina” di Lina Fornarola, “Musica tra salvezza e bellezza” di Sonia Zincani, “In morte di un medico” di Valerio Ivo Montanaro tutti per Costa Edizioni.

“Dopo il successo della scorsa edizione- sottolinea in una nota Pasqualone- abbiamo voluto riproporre la kermesse letteraria che ha portato a Chieti oltre 100 scrittori da tutta Italia, con un indotto notevole per la città sia in termini economici che turistici.”