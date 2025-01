PARROCI AGGREDITI A PESCARA: D’INCECCO (LEGA), “SOLIDARIETA’ E VICINANZA AI DUE SACERDOTI”

PESCARA – “La più totale vicinanza e solidarietà a don Francesco Santuccione, abate della Cattedrale di San Cetteo, e a don Vincenzo Amadio, parroco della Chiesa del Mare, vittime ieri a Pescara di aggressioni. Fatti del genere sono gravissimi. Non è accettabile che non ci si possa sentire più tranquilli neppure in una chiesa, luogo di pace e preghiera, dove ci dovrebbe essere solo rispetto. Episodi come questi non feriscono soltanto le persone direttamente coinvolte, ma tutti i cittadini. Da parte della Lega ferma condanna e un plauso alla forze dell’ordine per essere intervenute tempestivamente e aver subito bloccato e individuato uno dei responsabili”.

Così il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco. “Quanto accaduto – aggiunge Maria Luigia Montopolino, Capogruppo della Lega al Comune di Pescara – ci sconvolge perché significa che neppure un luogo sacro è più sicuro. Straordinario, come sempre, il lavoro delle forze dell’ordine che vanno coadiuvate con azioni mirate a livello sociale”.