TRASACCO – Sarà interrogato lunedì mattina, in videoconferenza, Luigi Cellini, 77 anni, di Trasacco, che ieri ha tentato di uccidere don Francesco Grassi, 58 anni, parroco della chiesa dei Santi Cesidio e Rufino di Trasacco (L’Aquila).

Il pensionato, per ragioni al momento sconosciute, è entrato in chiesa e ha aggredito il sacerdote, prima picchiandolo e poi sferrando alcune coltellate, che lo hanno raggiunto al collo e in viso.

Il parroco è in discrete condizioni e starebbe per lasciare l’ospedale di Avezzano, dove è stato ricoverato.

Il pensionato, arrestato per tentato omicidio, è rinchiuso nel carcere di Lanciano (Chieti) e assistito dall’avvocato Antonio Milo, del foro di Avezzano.

Ad interrogarlo sarà il procuratore capo di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato.

“Il movente – dice il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene – da quel che si vocifera, ma sono supposizioni, sarebbe legato a fatti riguardanti la gestione della Confraternita della chiesa della Madonna di Candelecchia”.