PARRUCCHIERI, 5 ABRUZZESI TRA I MIGLIORI D’ITALIA: LA GUIDA DI “TOP HAIRSTYLISTS”

PESCARA – In questo periodo complicato e pieno di incertezze, c’è molta attenzione all’attività dei parrucchieri che, tutto sommato, hanno avuto il “privilegio” di rimanere aperti nonostante l’emergenza sanitaria, anche se l’ultimo Dpcm, con il quale è stato introdotto lo stop all’attività in zona rossa, ha generato le dure reazioni degli addetti al settore.

Nel primo lockdown del 2020 la parola “Parrucchieri” ha avuto un boom di ricerche su Google (+3450%). A tal proposito, nella “Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia”, ci sono ben 5 abruzzesi.

SILVIO LUCIANI LIFESTYLE – Lanciano (CH) Via Cesare Fagiani 7 – Tel. 0872 220032

SERPENTE PARRUCCHIERI – Pescara (PE) Via Giulio Mazzarino 80 – Tel. 085 4510909

EDDY PARRUCCHIERI – Alba Adriatica (TE) Via Duca Degli Abruzzi 32 – Tel. 086 1751969

PARRUCCHIERA EVELINA – Roseto Degli Abruzzi (TE) Via Orsini 5 – Tel. 085 8942223

EQUIPE VINS – Sant’Onofrio a Campli (TE) Strada Provinciale 31 – Tel. 0861 553954

Da oltre 20 anni, la “Top Hairstylists– Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia” aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 236 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 217 saloni sul territorio italiano sugli 87.000 esistenti, con descrizione del Titolare e del salone con foto allegata. La scelta non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero dalla Redazione.

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli.

Per visionare la TOP HAIRSTYLISTS 2021 sfogliabile completa: http://tophairstylists.com/

