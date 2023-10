PARTE A FOSSACESIA IL PIANO TIM DI CABLAGGIO IN FIBRA “ITALIA 1 GIGA” COME QUELLO DI GRANDI CITTA’

FOSSACESIA – Con l’apertura dei primi cantieri hanno preso il via a Fossacesia, nel chietino, gli interventi di cablaggio del Gruppo TIM nell’ambito del Piano Italia 1 Giga per portare connessioni ultrabroadband in oltre 980 numeri civici, tra abitazioni e attività, situati nelle aree del territorio comunale previste dal bando.

L’iniziativa rientra nella Strategia nazionale per la Banda Ultra larga ed è finanziata per il 70% attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per il restante 30% da investimenti del Gruppo TIM. Il Raggruppamento TIM-FiberCop si è infatti aggiudicato 7 dei 15 lotti messi a bando da Infratel Italia, nell’ambito del Piano Italia 1 Giga, per un valore di oltre 1,6 miliardi di euro di finanziamento, ai quali si aggiungono circa 700 milioni di investimento diretto.

L’obiettivo è garantire entro il 2026, grazie alla posa di fibra ottica nella rete di accesso, una velocità di connessione di almeno 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload. Fossacesia rientra tra i comuni interessati da questo vasto programma che, complessivamente, interessa 10 Regioni (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata) più le Province autonome di Trento e Bolzano.

“L’opportunità che offre questa nuova rete è da inquadrare come una grande occasione di modernità per l’ intero territorio di Fossacesia, che proietta la città verso il futuro. E’ un’opera che permetterà gli utenti di viaggiare più velocemente su Internet – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Gli interventi sono il frutto di una intensa e proficua collaborazione tra TIM e l’Amministrazione Comunale, una intesa che sarà in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti” “L’avvio a Fossacesia degli interventi previsti dal Piano Italia 1 Giga – sottolinea Silvia Clausi Schettini, Responsabile Field Operations Line Abruzzo e Molise di TIM – rappresenta un’importante tappa del processo di digitalizzazione di questo territorio che avrà una infrastruttura di Tlc moderna, al pari di quella delle grandi città italiane. A breve saranno avviati i lavori nella parte alta del paese per poi proseguire a Fossacesia Marina, dove l’investimento contribuirà a fornire servizi innovativi a banda larga anche a tutto il comparto turistico alberghiero. Oltre alla copertura FTTH andremo ad incrementare la capacità di alcune stazioni radio base per potenziare la copertura 5G nel Comune. Come Gruppo TIM siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione del territorio le nostre competenze per accelerare la transizione digitale e sostenere la crescita dell’economia locale”.

I lavori nel territorio di Villa Scorciosa e nella zona artigianale di Sterpari sono stati già conclusi. TIM, attraverso FiberCop, prosegue così il proprio percorso per realizzare una rete ultrabroadband su tutto il territorio nazionale. FiberCop già oggi garantisce una copertura di oltre il 94% delle linee fisse attraverso tecnologie FTTC e FTTH e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione fino a 10 Gigabit/s, con l’obiettivo di raggiungere circa il 60% delle unità immobiliari su base nazionale.