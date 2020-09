PARTE DA L’AQUILA IL TOUR DELLA “FESTA DEL CIOCCOLATO”, AL VIA DA DOMANI FINO AL 4 OTTOBRE

L’AQUILA – Comincia dall’Aquila il tour nazionale della Festa del Cioccolato.

Dall’1 al 4 ottobre l’associazione Cioco Amore allestirà nel capoluogo d’Abruzzo tredici stand lungo corso Vittorio Emanuele per svelare i segreti del cioccolato.

Dalla mattina fino a mezzanotte i maestri cioccolatieri, provenienti da tutta Italia, si esibiranno in dolci creazioni per tutti i palati.

Per i più piccoli e più curiosi saranno realizzati dei laboratori per spiegare come si lavora il cioccolato e i trucchi del mestiere di cioccolatiere.

“La Festa del Cioccolato comincia dall’Aquila perché questa città è il simbolo della resistenza e della ripartenza”, ha spiegato Guido Napoli presidente dell’associazione Cioco Amore.

“Lo scopo della Festa è portare tra la gente l’arte del cioccolato artigianale e condividere la gioia della degustazione delle prelibatezze tra le strade dei centri storici delle meravigliose città italiane, fuori dagli anonimi centri commerciali. Un insieme di cultura, commercio e promozione turistica in chiave cioccolato”.

Download in PDF©