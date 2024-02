PARTE IL PROGETTO REGIONALE “SOS LISTE D’ATTESA”: SI PUNTA A PRESTAZIONI IN TEMPI ACCETTABILI

PESCARA – Parte oggi, 12 febbraio 2024, il progetto regionale “S.O.S. Liste di Attesa” che intende raccogliere le segnalazioni dei cittadini che, tramite CUP, hanno ricevuto un appuntamento non adeguato rispetto ai tempi previsti dal codice di priorità indicato sulla richiesta, limitatamente alle prenotazioni con codice di priorità B (Breve) e D (Differibile), valutarne l’appropriatezza formale, fornire la giusta risposta nei tempi previsti.

Il Progetto S.O.S. Liste di Attesa ha l’obiettivo di accompagnare il cittadino che ha realmente bisogno di accedere a prestazioni ambulatoriali ad un corretto percorso al fine di evitare che finisca in coda dietro ad istanze prescrittive non urgenti, né necessarie ed inappropriate.

Quindi, l’operatore, oltre ad una attività di presa in carico della domanda nel caso questo non sia già avvenuto allo sportello CUP, svolge la funzione di «facilitatore» del processo di accesso alla prestazione ambulatoriale.

Per la ASL di Pescara il cittadino può chiamare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il numero 085 425 3254, per comunicare all’operatore i dati presenti sulla richiesta del medico e/o il numero di prenotazione rilasciato dal CUP, oppure scrivere una email a [email protected]. In tal modo l’istanza sarà valutata al fine di facilitare l’accesso alla prestazione ambulatoriale.