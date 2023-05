PARTE LA CAMPAGNA “IO PER LEI” DI TELETHON: IN ABRUZZO 56 PUNTI DI RACCOLTA PER I CUORI DI BISCOTTO

L’AQUILA- Anche questa primavera la Campagna “Io per Lei” di Telethon è dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Protagonisti della campagna di quest’anno sono mamma Barbara e il piccolo Luca, affetto da Atrofia Muscolare Spinale fotografati per Fondazione Telethon da Isabella Franceschini. La Campagna “Io per lei” è un invito a unirsi alla grande catena di solidarietà verso le mamme dei bambini con una malattia genetica rara, scegliendo con i Cuori di biscotto di compiere un gesto d’amore per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Telethon, proprio in prossimità della Festa della Mamma.

In Abruzzo sarà possibile trovare i Cuori di biscotto in 56 punti di raccolta, mentre in tutta Italia saranno oltre 2.000, e circa 5.000 volontari di Fondazione Telethon e Uildm Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Volontari Italiani Sangue, Anffas – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale- Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, Azione Cattolica, e presso le edicole di Sinagi aderenti, distribuiranno i Cuori di biscotto a fronte di una donazione minima di 15 euro. “Le mamme dei bambini con malattie genetiche rare sono da sempre il nostro sprone più grande. L’amore incondizionato e la dedizione con cui si impegnano ogni giorno per creare condizioni di vita migliori per i propri figli sono per noi un esempio per proseguire la nostra comune battaglia per arrivare ad una cura”,dichiara Francesca Pasinelli, Direttore Generale di Fondazione Telethon.” La ricerca è il mezzo scelto da Fondazione Telethon, perché nessun bambino sia lasciato indietro”. Si rinnova anche questa primavera, con il supporto di Rai per la Sostenibilità, l’appuntamento con la settimana di sensibilizzazione di Fondazione Telethon sulle reti Rai dal 1 al 7 maggio, per continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori e dare risposte concrete in termini di cure e terapie a chi affronta le difficoltà di una malattia genetica rara.”

La campagna “Io per lei” vede il sostegno di Bnl e Bnp Paribas, partner storico al fianco di Fondazione Telethon con 328 milioni di euro raccolti in oltre 31 anni a sostegno della ricerca scientifica: sarà possibile, come sempre, donare attraverso i 1.510 sportelli Aatm e le 619 agenzie su tutto il territorio, sull’App Bnl in modo semplice e sicuro.