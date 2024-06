PARTE LA DEMUSCAZIONE ALL’AQUILA: GLI INTERVENTI DA LUNEDI’ PROSSIMO FINO ALL’11 LUGLIO

L’AQUILA – Il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile, rende noto che da lunedì 1 Luglio inizieranno gli interventi di demuscazione/disinfestazione all’interno del territorio comunale aquilano.

Gli interventi riguarderanno anche il Progetto C.A.S.E. ed i M.A.P. e potranno subire delle modifiche al calendario in funzione di condizioni meteorologiche non favorevoli. Si raccomanda di tenere chiuse finestre/porte, non stendere i vestiti all’aperto e tenere chiusi all’interno animali d’affezione. Per eventuali chiarimenti è possibile inviare mail all’indirizzo Istituzionale del Settore Transizione ecologica e Protezione Civile: ambiente@comune.laquila.it

Di seguito l’elenco delle aree oggetto di intervento dalla prossima settimana.

MACRO ZONA 1 (Giovedì 04/07/24 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente): San Gregorio Onna Monticchio Sant’Elia Strada Statale 5 bis Civita di Bagno Cominio – Lilletta San Raniero, San Benedetto di Bagno, Vallesindola, Ripa di Bagn,o Bagno grande, Bagno piccolo Bagno, Pianola, Poggio di Roio, Roio Pian,o Santa Rufina, Colle di Roio.

MACRO ZONA 2 (Venerdì 05/07/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente): San Giacomo Collebrincioni, Aragno, Camarda, Assergi, Fonte Cerreto, Filetto, Pescomaggiore. Paganica.

MACRO ZONA 3 (Lunedì 08/07/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente) Genzano di Sassa, Collefracido, Pagliare di Sassa, Palombaia + zona Cerella Sassa, Sassa scalo, Brecciasecca, Colle di Sassa Poggio, Santa Mari,a Collemare, San Martino, Foce di Sassa, Cese di Preturo, Preturo, Colle di Preturo, Pozza di Preturo, San Marco di Preturo, Santi di Preturo, Menzano, Casaline, Arischia, San Vittorino, Cansatessa.

MACRO ZONA 4 (Martedì 09/07/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente): Pettino (zona alta a monte di Via Antica Arischia,) Santanza, San Giuliano, San Sisto, Colle Pretara, Contrada Sansone, San Francesco, Colle Capo Croce, Torrione, Colle Sapone, Località Vasche del Vento, Gignano, Bazzano.

ACRO ZONA 5 (Mercoledì 10/07/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente):Torretta, Via Strinella alta, Acquasanta, Via Strinella, Collemaggio, Villa comunale, Porta Napoli, Centro storico, Villa Gioia, Stazione Fs Borgo Rivera, Via XXV Aprile Pile est.

MACRO ZONA 6 (Giovedì 11/07/24 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente): Pile ovest, Pratelle di Vetoio S.S. 80, Coppito, Pettino (zona bassa a valle di Via Antica Arischia),Santa Barbara, Pile alto, via Corrado IV, Piazza d’Armi, Viale della Croce Rossa, Valle Pretara, Viale Gran Sasso, Castello, Farfa, Fontana luminosa, San Bernardino, Viale Duca degli Abruzzi.