PARTE LA PROCEDURA PER UNA NUOVA DISCARICA A NOTARESCO: FORUM H2O INVITA A VIGILARE

NOTARESCO – La società Green Management ieri ha depositato presso la Regione Abruzzo la documentazione per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di una nuova discarica in località Grasciano di Notaresco (Teramo) con annesso impianto di trattamento. Lo comunica Forun H2O.

“La procedura segue un’analisi preliminare svoltasi sempre presso la regione nel 2024. Si prevede l’arrivo di un quantitativo annuo di 80.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili da attività industriali, commerciali ed artigianali afferenti principalmente ai seguenti codici CER: -materiali misto derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti; -plastica o gomma; -rifiuti plastici; -rifiuti tessili e plastici. Le 256 tonnellate/giorno di rifiuti in arrivo, anche da fuori regione – per 18 tir al giorno – saranno trattate in un capannone per separare la parte riciclabile o utilizzabile in altri siti come combustibile solido da rifiuti”.

“La restante parte, circa 56.000 mc annui, andranno nella limitrofa discarica di servizio che alla fine avrà una capienza totale di 1.175.230 mc di cui 807.000 mc in scavo e 367.630 mc in elevazione rispetto al terreno circostante. Il quadro delle emissioni prevede un flusso annuo dal capannone di 1,31 tonnellate di polveri. A breve sarà aperta la fase pubblica per le osservazioni e tutti potranno depositare le proprie analisi dei documenti che sono già scaricabili dal sito regionale. Ad avviso del Forum H2O l’aspetto più delicato, oltre alla destinazione finale di parte dei rifiuti come combustibile da utilizzare in altri impianti, è quello relativo all’effetto cumulo degli impatti in considerazione delle molteplici attività industriali, esistenti o in fase avanzata di progettazione, della discarica esistente e della nuova viabilità proposta da Anas che insistono tutte in un territorio ristretto tra Notaresco e Mosciano. Già oggi sono evidenti effetti negativi, come la presenza di cattivi odori e una pressione insostenibile su corsi d’acqua e acqua sotterranea. Invitiamo la cittadinanza ad informarsi per valutare attentamente e in maniera consapevole la proposta. Tutta la documentazione è qui: https://www2.regione.abruzzo.it/content/impianto-di-trattamento-di-rifiuti-speciali-non-pericolosi-e-non-putrescibili”: