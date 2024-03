PARTE UN PROGETTO DI 2 MILIONI DELL’ADSU DI TERAMO PER PROMUOVERE SERVIZI AGLI STUDENTI

TERAMO – Nasce su iniziativa dell’ADSU Teramo ed è stato approvato dal CdA dell’ADSU presieduto da Vincenzo Di Giacinto, un progetto con l’obiettivo di promuovere i servizi offerti agli studenti universitari, coinvolgendo diverse realtà locali della Provincia di Teramo, promuovendo così il territorio e aumentando le opportunità sia per i giovani residenti nelle aree interne sia per i tanti pendolari che attraversano quotidianamente la Provincia.

I tre hub territoriali che offriranno servizi di consulenza e orientamento, culturali e sportivi saranno ubicati nei comuni di Atri, Castelli e Roseto degli Abruzzi, scelti come punti di riferimento anche per gli altri Comuni della provincia di Teramo inclusi nelle Aree interne 2021-2027 e per la presenza di istituti di istruzione superiore.

Le rispettive Giunte Comunali presiedute dai Sindaci Piergiorgio Ferretti, Rinaldo Seca e Mario Nugnes, hanno supportato il Progetto, mettendo a disposizione tutte le strutture e gli impianti sportivi necessari. Il progetto complessivamente si rivolge a un contesto territoriale di riferimento composto dai 16 comuni della provincia di Teramo rientranti nella mappatura delle Aree interne (Arsita; Atri; Bisenti Castelli; Castiglione Messer Raimondo; Castilenti; Cellino Attanasio; Cortino; Crognaleto; Fano Adriano; Montefino; Pietracamela; Pineto; Rocca Santa Maria; Roseto Degli Abruzzi; Valle Castellana), coinvolgendo così circa 63.685 residenti e rilanciando Teramo non solo come città ma anche come provincia universitaria. ADSU Pro TER prevede, quindi, l’attivazione di tre centri di consulenza, orientamento e formazione nei comuni di Atri, Castelli e Roseto degli Abruzzi; la realizzazione di 4 corsi di lingua (italiano e inglese); l’organizzazione di 32 attività musicali e teatrali (2 per ogni Comune dell’area); l’erogazione di servizi sportivi formazione, animazione territoriale, accesso alla pratica sportiva; l’assistenza personalizzata ai soggetti diversamente abili.

Per l’affidamento di tali servizi il R.U.P. Fabrizio Cantarelli ha avviato le procedure di gara, assicurando il massimo coinvolgimento dell’Università degli Studi di Teramo, prevedendo per ogni lotto la partecipazione degli organi universitari competenti per ciascuna materia.