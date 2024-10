L’AQUILA – Contatti e telefonate per tutta la giornata di oggi tra i segretari dei tre partiti più importanti della maggioranza di centrodestra – il senatore Etel Sigismondi per Fdi, il deputato Nazario Pagano per Forza Italia e il sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo per la Lega – non hanno portato ad un accordo sulle nomine dei CdA delle partecipate della Regione Abruzzo.

Il tutto è stato rinviato a domani mattina, quando si cercherà di sciogliere il nodo in extremis, cioè prima della conferenza dei capigruppo in programma in mattinata all’Aquila.

Questo perché l’organismo dovrà autorizzare il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di FI, ad esercitare il diritto del decreto di nomina secondo le indicazioni date dai partiti. Evitando cosi il voto in aula che invece si dovrà fare se la Lega non toglierà il veto messo nei giorni scorsi per la insufficiente offerta di FdI, che in questa partita come partito più forte sta dando le carte.

I 180 giorni della legge sullo spoil system sono scaduti il 7 ottobre scorso.