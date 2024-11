L’AQUILA – Seppur ancora in ritardo sulla tabella di marcia per le partecipate, la Giunta regionale accelera sulle nomine di Ersi, l’Ente regionale servizio idrico, e di due delle tre Adsu, le Aziende per il diritto agli studi universitari, in particolare per quelle di Pescara-Chieti e Teramo, mentre è ancora tutto fermo per L’Aquila.

Si tratta di provvedimenti di Giunta, comunicati in serata pur senza l’elenco dei nomi, che dovranno essere trasmessi al Consiglio regionale per gli adempimenti conseguenti.

Su iniziativa del vicepresidente regionale con delega al sistema idrico, Emanuele Imprudente, della Lega, la Giunta ha individuato una terna di nomi per il presidente dell’Ersi, l’unico ente che spetta a Noi Moderati, e secondo quanto appreso, come previsto, sarà l’avvocato sulmonese Luigi Di Loreto, un fedelissimo del vicepresidente del consiglio Marianna Scoccia. Mancano ancora da stabilire gli altri due componenti del CdA.

Su proposta dell’assessore all’Istruzione e all’Università Roberto Santangelo la Giunta ha poi fatto propri i nominativi da sottoporre al Consiglio regionale per i presidenti dell’Azienda per il Diritto agli Studi di Teramo e di Chieti-Pescara, nomi che il presidente della Regione Marco Marsilio, di FdI, ha già condiviso con i rettori delle università, come stabilito dal procedimento.

In particolare, per quanto riguarda l’Adsu di Teramo, presidente sarà Manuela Divisi, in quota Fratelli d’Italia, mentre per quella di Pescara-Chieti Isabella Gualtieri, in quota Forza Italia. Per le Adsu il CdA sarà formato da 5 componenti che comprendono anche rappresentanti di studenti, università ed opposizione.

Questi i nomi dei presidenti su cui la Giunta di centrodestra ha trovato un accordo dopo le lunghe trattative dei mesi scorsi che, solo qualche giorno fa, hanno portato alla nomina solo di presidenti e cda delle Ater, le Aziende territoriali edilizia residenziale, dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Lanciano e di Chieti.

All’Ater di Chieti presidente sarà Antonio Tavani, presidente provinciale di FdI. Gli altri componenti saranno Alessandro Pantaleone Mantini, di Forza Italia, e per l’ opposizione Assunta Fagnilli, sindaco di Quadri.

A sorpresa all’Ater Pescara sarà presidente Domenico di Meo, in quota Forza Italia, anche se era inizialmente prevista la riconferma di Mario Giuseppe Lattanzio, assessore comunale di Popoli. Gli altri componenti del Cda saranno Emanuele Evangelista (Lega) e Liliana Rullo.

All’Ater dell’Aquila presidente sarà Quintino Antidormi, in quota FdI. Componenti il consigliere comunale dell’Aquila Luca Rocci, in quota Forza Italia, e per l’opposizione Angela Mercanio, del Pd.

All’Ater di Teramo sarà presidente Alfredo Grotta, già componente dei cda del Ruzzo, di Fdi. Componenti Francesca Persia, della Lega, e Camillo Graziano, avvocato e presidente della Croce Bianca.

Per quanto riguarda l’Ater di Lanciano confermato il nome del segretario provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci, sindaco di Gamberale. Componenti Maria Franca D’Agostino, in quota FdI, e Angelo Taraborrelli per l’opposizione.

Restano ancora da decidere i nomi, oltre che dei componenti del CdA e dell’Ersi e delle Adsu, quelli dei Consorzi di Bonifica “Ovest – Bacino Liri e Garigliano”, “Sud – Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno”, “Centro – Bacino Saline Pescara Alento e Foro”, “Interno – Bacino interno e Sagittario”, “Nord – Bacino del Tronto Tordino e Vomano”, e il revisore legale dell’Arap.