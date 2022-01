PARTECIPATE L’AQUILA, LEGA: “IN ATTIVO PER PRIMA VOLTA DOPO ANNI, RISULTATO IMPORTANTE” 

L’AQUILA – “Per la prima volta dopo molti anni i bilanci di tutte le società partecipate del Comune dell’Aquila chiudono all’attivo, segno di un grande lavoro amministrativo e contabile portato avanti negli anni per raggiungere questo risultato”.

Lo scrive in una nota il gruppo consiliare della Lega, che aggiunge: “Da amministratori di questa città non possiamo non salutare con grande entusiasmo l’obiettivo centrato, che permette di guardare al futuro delle società partecipate aquilane e di impostare un rinnovato lavoro di pianificazione e di visione sull’erogazione di servizi fondamentali per i cittadini. Ringraziamo per il lavoro svolto l’assessore competente, l’avvocato Fausta Bergamotto, gli amministratori che nel corso della legislatura hanno governato al meglio delle loro possibilità nonché tutto il personale delle società partecipate.”