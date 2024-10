L’AQUILA – Dalla minaccia ieri al tavolo per la nomina degli enti regionali, conclusosi con l’ennesima fumata nera, ai fatti: la Lega ha negato in conferenza dei capigruppo la fiducia al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per le nomine di competenza dell’aula, tasselli anche loro dello spoil system, ovvero Adsu, Ater, Arap ed Ersi.

Ed ora, come anticipato da questa testata come la ipotesi più probabile, il presidente ora dovrà inserire l’argomento in Consiglio Regionale con voto nomina per nomina. Con tutto quello che significa. Questo perché ieri Fdi ha ribadito la sua volontà come prima forza di maggioranza di nominare i vertici dei più pesanti enti in scadenza, come Saga e Arap, oltre a tenersi Abruzzo progetti, lasciando a Lega solo un Adsu e una Ater. E i salviniani però hanno puntato i piedi e sono usciti sbattendo la porta.

Commenta il capogruppo del Partito democratico, Silvio Paolucci: “Capigruppo ai ferri corti per la maggioranza di centrodestra, che esce di nuovo dilaniata dai dissidi dalla seduta di oggi. I salviniani hanno tirato fuori l’arma più efficace per la strenua resistenza: negare il proprio sostegno, spaccando di nuovo il fronte alleato e costringendo Sospiri ancora una volta all’angolo. Segno che sanità, prezzi del trasporto, ambiente e sostegno alla comunità vengono sempre dopo la gestione del potere”.