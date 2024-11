L’AQUILA – Dopo lunghe attese e ritardi, i nomi dei presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Ater – Aziende territoriali edilizia residenziale (Ater) dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Lanciano e di Chieti – sono stati consegnati al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che entro domani dovrebbe provvedere a firmare i decreti.

Si tratta delle prime nomine di competenza del Consiglio regionale, per gli altri enti il percorso è ancora in salita.

Molte conferme e qualche sorpresa, rispetto alle ricostruzioni fornite da AbruzzoWeb nel corso di queste lunghe settimane. Tre per le Ater i componenti del CdA.

Partendo dall’Ater di Chieti che vedrà, come annunciato, il ritorno Antonio Tavani, presidente provinciale di FdI. Gli altri componenti saranno Alessandro Pantaleone Mantini, di Forza Italia, e per l’ opposizione Assunta Fagnilli, sindaco di Quadri.

A sorpresa all’Ater Pescara sarà presidente Domenico di Meo, in quota Fdi, nonostante inizialmente la casella spettasse a Forza Italia, che avrebbe visto la riconferma di Mario Giuseppe Lattanzio, assessore comunale di Popoli. Gli altri componenti del Cda saranno Emanuele Evangelista (Lega) e Liliana Rullo.

Altra sorpresa per l’Ater dell’Aquila per la quale fino ad oggi non era stato ipotizzato nessun nome: presidente sarà Quintino Antidormi, in quota FdI. Componenti il consigliere comunale dell’Aquila Luca Rocci, in quota Forza Italia, e per l’opposizione Angela Mercanio, del Pd.

All’Ater di Teramo, come preventivato, sarà presidente Alfredo Grotta, già componente dei cda del Ruzzo, di Fdi. Componenti Francesca Persia, della Lega, e Camillo Graziano, avvocato e presidente della Croce Bianca.

Per quanto riguarda l’Ater di Lanciano confermato il nome del segretario provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci, sindaco di Gamberale. Componenti Maria Franca D’Agostino, in quota FdI, e Angelo Taraborrelli per l’opposizione.

In attesa dei decreti del presidente Sospiri, attesi per domani, restano in sospeso le nomine per gli altri enti di competenza del Consiglio regionale: in particolare quelli dell’Agenzia regionale attività produttive (Arap), delle Aziende per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, di Teramo e di Chieti-Pescara dell’Ente regionale servisio idrico (Ersi), i componenti dei consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica “Ovest – Bacino Liri e Garigliano”, “Sud – Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno”, “Centro – Bacino Saline Pescara Alento e Foro”, “Interno – Bacino interno e Sagittario”, “Nord – Bacino del Tronto Tordino e Vomano”, e il revisore legale dell’Arap.

Per quanto riguarda le altre nomine di competenza della Giunta regionale, spetterà al presidente Marco Marsilio, di FdI, fissare la data di una nuova assemblea dopo mesi di tavoli e scontri in seno al centrodestra nella speranza di trovare una quadra senza compromettere ulteriormente gli equilibri.