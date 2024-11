L’AQUILA – Ultime ore prima della conferenza dei capigruppo per le nomine dei presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione degli enti di competenza del Consiglio regionale ed è già bagarre su nomi e quote rosa.

Attesa per domani, ultima scadenza, la consegna dei nomi al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, in particolare quelli dell’Agenzia regionale attività produttive (Arap), che però è stata già commissariata per un anno, delle Aziende per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, di Teramo e di Chieti-Pescara, delle Aziende territoriali edilizia residenziale (Ater) dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Lanciano e di Chieti, dell’Ente regionale servisio idrico (Ersi), i componenti dei consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica “Ovest – Bacino Liri e Garigliano”, “Sud – Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno”, “Centro – Bacino Saline Pescara Alento e Foro”, “Interno – Bacino interno e Sagittario”, “Nord – Bacino del Tronto Tordino e Vomano”, e il revisore legale dell’Arap.

Per quanto riguarda le altre nomine, di competenza della Giunta regionale, spetterà al presidente Marco Marsilio, di FdI, fissare la data di una nuova assemblea dopo mesi di tavoli e scontri in seno al centrodestra nella speranza di trovare una quadra senza compromettere ulteriormente gli equilibri.

Tra le criticità emerse, almeno per quanto riguarda le nomine di competenza del Consiglio regionale, il rispetto delle quote rosa oltre che i nomi, considerando che, ad esempio, le Adsu hanno 5 componenti nel Cda, le Ater 3, e che ci sono rappresentanti di opposizioni e università.

Il tempo però ora stringe e resta la necessità di trovare una soluzione entro domani, mentre entro mercoledì il presidente Sospiri dovrebbe già firmare i decreti.

Resta questa, per il momento, la geografia delle caselle.

Fdi, che il 10 marzo ha preso il 24,1%, avrà la presidenza dell’Agenzia regionale delle attività produttive, l’Arap, terminata la fase commissariale, affidata per ora al dirigente regionale Mario Battaglia, su decisione d’imperio dal presidente Marco Marsilio, e dall’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca. Ma ci sarà intanto sicuramente un sub commissario, in quota Lega, e anche Fi dovrebbe avere un secondo sub commissario, ad affiancare Battaglia.

Fdi ha già Arap servizi, affidata in regime commissariale a Carla Zinni, vicesindaco di Casalbordino, candidata con FdI alle regionali del 10 marzo.

Manterrà Abruzzo progetti, di cui è ora amministratore unico Andrea Di Biase, capo di gabinetto del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Nel suo bottino anche tre delle cinque Ater, quella di Teramo, di Chieti e dell’Aquila, l’Adsu di Teramo, la Sangritana, l’Agenzia della protezione civile, l’Istituto zooprofilattico, il Centro Agroalimentare La valle della Pescara, e nel bottino, è stato inserito anche il difensore civico. La quota spettante alla lista Marsilio presidente, 5,7% alle regionali, sarà computata assieme a quella di Fdi.

Forza Italia, salita il 10 marzo al 13,4%, manterrà la Tua, la società del trasporto pubblico regionale, di cui è presidente Gabriele De Angelis, segretario provinciale dell’Aquila ed ex sindaco di Avezzano, il cui mandato scade tra un anno. Da notizie dell’ultim’ora otterrà anche Areacom, la stazione appaltante della Regione Abruzzo, dove è ora direttore generale Donato Cavallo. Infine l’Adsu di Chieti-Pescara e l’Ater di Pescara. E avrà anche il Corecom e il Garante dell’Infanzia.

Per quanto Saga, la società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo, dove ora presidente in scadenza, in quota Lega, è Vittorio Catone, si è deciso che il nuovo presidente dovrà essere un manager con alte capacità ed esperienza nel settore, deciso di concerto tra Forza Italia e Marsilio, e sarà con ogni probabilità più una figura tecnica che politica.

La Lega, scesa al 7,6% manterrà la Fira, la finanziaria regionale, e dove ora è presidente Giacomo D’Ignazio. Inoltre la Lega avrà la presidenza di Autoservizi Cerella, partecipata all’80% dalla Tua la società regionale del trasporto pubblico. L’Ater di Lanciano e l’Adsu dell’Aquila ed anche Arap energia.

I salviniani, si terranno l’Arta, l’Agenzia regionale della tutela ambientale, con il direttore Maurizio Dionisio, confermato l’anno scorso fino a maggio del 2028 e l’Asr, l’Agenzia sanitaria regionale, con direttore Pierluigi Cosenza, con mandato rinnovato fino al 2026. Poi scaduti i mandati si vedrà, per quel che riguarda l’ultimo scampolo di legislatura che termina a marzo 2029.

Noi Moderati, 2,7%, invece avrà l’Ersi, dove è presidente Nunzio Merolli.