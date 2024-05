PARTENZA GIRO D’ITALIA AVEZZANO: QUAGLIERI, “MAGIA DELLO SPORT ESALTA BELLEZZA NOSTRO TERRITORIO”

AVEZZANO – “Oggi è una giornata speciale di festa per Avezzano, la Marsica e per l’intero Abruzzo. Accogliamo con entusiasmo il Giro d’Italia nella nostra regione, un evento di grande rilievo che porta entusiasmo e passione per lo sport direttamente nelle nostre strade. Questo passaggio non solo promuove il ciclismo e uno stile di vita attivo, ma mette in luce la bellezza dei nostri paesaggi e l’ospitalità della nostra gente. Insomma, la presenza del Giro rafforza il legame tra sport, cultura e territorio. È un momento di unione e orgoglio per la comunità abruzzese. Siamo onorati di essere parte di questa importante manifestazione sportiva, che continua ad essere un catalizzatore di entusiasmo e interesse. La Marsica ha accolto con gioia questo straordinario evento e celebra così una giornata indimenticabile di sport e divertimento”.

È il commento dell’assessore regionale allo Sport e al Bilancio della Regione Abruzzo, Mario Quaglieri, in prima linea oggi per accogliere il Giro e dare il via alla nona tappa Avezzano-Napoli alla presenza del consigliere regionale Massimo Verrecchia, del parlamentare Guido Quintino Liris, del sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio.

“La partenza da Avezzano con arrivo a Napoli, una tappa di 214 chilometri, fortemente voluta dalla giunta Marsilio, ha preso il via nella città che ha dato i natali a Vito Taccone, il ‘camoscio d’Abruzzo’. Un’occasione straordinaria per celebrare lo sport e la bellezza del nostro territorio. Oggi la città è diventata protagonista di un evento sportivo di rilievo nazionale e internazionale dopo la grande festa di ieri a Prati di Tivo – ha aggiunto Quaglieri – Le strade e i quartieri si sono vestiti a tema per salutare la partenza del Giro, una grande vetrina per Avezzano e la Marsica che questa mattina si sono svegliate in festa per la partenza. La città si è vestita di rosa, e c’è grande entusiasmo, con molti appassionati giunti da ogni parte per assistere da vicino alla manifestazione ciclistica. L’evento ci offre l’opportunità di mettere in luce anche il talento e la passione dei nostri ciclisti abruzzesi, come l’indimenticabile Vito Taccone che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport”.