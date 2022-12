“PARTICOLARI”: A SAN SALVO MOSTRA DI RACANO E BRUNO TRA ARTE E BIOLOGIA

SAN SALVO – “Le piante non hanno bisogno, per sopravvivere, della mediazione di altri viventi e non la desiderano. Esigono solo il mondo, la realtà nelle sue componenti più elementari: le pietre, l’acqua, l’aria, la luce. Vedono il mondo prima che venga abitato dalle forme di vita superiori, osservano il reale nelle forme più ancestrali. O, piuttosto, scorgono la vita là dove nessun altro organismo vi riesce. Trasformano in vita tutto ciò che toccano, facendo della materia, dell’aria, della luce solare, ciò che per il resto dei viventi diventerà lo spazio da abitare, il mondo.”

In questo orizzonte di senso, descritto dal filosofo e botanico Emanuele Coccia, si muove la mostra “Particolari”, degli artisti Francesca Racano e Luca Bruno che sarà inaugurato oggi sabato 3 dicembre, alle ore 18, presso la sala semicircolare del Centro culturale Aldo Moro di San Salvo.

In essa Racano e Bruno esplorano “il particolare” rendendo omaggio al mondo naturale e alle sue forme.

Luca Bruno ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Bologna, vive e lavora a Roccaspinalveti (CH) dove dal 2015 ha aperto un laboratorio di stampa d’Arte. Tema centrale delle sue opere è la natura decadente, la decomposizione che genera nuova vita.

Francesca Racano ha frequentato l’accademia di Belle Arti di L’Aquila, attualmente vive e lavora a Fontecchio, in provincia dell’Aquila, in cui è impegnata in un progetto di residenza artistica a cura del collettivo Le Officine.

La sua ricerca artistica si può definire un’indagine dei processi della materia. Attraverso il disegno e tramite l’impiego diretto e dal vero di elementi primari naturali studia i meccanismi dell’immaginario, del mito, sfociando talvolta nella scultura e nell’ installazione multimediale.

Il Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo con i suoi spazi di biblioteca, cinema, teatro e sala semicircolare è una struttura polivalente viva che opera in piena sintonia con il territorio ponendosi più come oggetto che come soggetto, una sorta di “facilitatore” che mette a disposizione di tutti la propria organizzazione e struttura. Una risorsa del territorio a disposizione della cittadinanza dedicato all’espressione artistica e culturale.

Le molteplici attività organizzate dal centro mirano a sviluppare e ad ampliare la rete di collaborazione con enti, associazioni e operatori culturali e sociali del territorio contribuendo alla crescita culturale di tutta la popolazione configurandosi come un importantissimo strumento di educazione permanente.

L’impegno del Centro, oltre ad essere un luogo di distribuzione di servizi e libri, è quello di porsi come ambiente di fruizione di questi materiali, di formazione, di condivisione, di incontro e di scambio. L’offerta riguarda una proposta continua di convegni su specifiche tematiche di rilievo cittadino, locale, regionale e nazionale; attività formative e didattiche, workshop e seminari in ambito culturale, artistico, scientifico, artigianale e sui temi della cura dei beni culturali; esposizioni di carattere temporaneo o permanente manifestazioni e rassegne finalizzate alla diffusione della scienza, della tecnica, delle arti; attività di animazione dedicate alla lettura; eventi di Arte pubblica e di Arte urbana.