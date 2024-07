PARTITA DEL CUORE A L’AQUILA: BOCCIA, “DIVISI IN PARLAMENTO MA QUI UNITI PER SOLIDARIETA'”

L’AQUILA – “Massima unità possibile per una causa nobile. Quando ci sono queste iniziative non esistono distinzioni politiche. Oggi siamo qui per dare un messaggio di massima solidarietà con tutti i partiti e i rappresentanti delle istituzioni, con personalità che intendono la politica anche come servizio civile, oltre al mondo della musica e dell’arte”.

Lo ha detto il presidente senatori Pd Francesco Boccia poco prima dell’inizio della Partita del Cuore all’Aquila.

L’esponente Pd spiega che “la solidarietà si fa ogni giorno con le proprie azioni ed è giusto trasmettere ai ragazzi questo approccio alla vita. Da domani torneremo ad essere divisi in Parlamento, ci aspetta il decreto legge sulle liste d’attesa su cui non siamo d’accordo e resteranno le divisioni tra maggioranza e opposizioni come è giusto che sia. Ma oggi componete il numero e dateci una mano a raccogliere queste risorse per gli ospedali che faranno tanto per i bambini”.