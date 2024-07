PARTITA DEL CUORE A L’AQUILA: FONTANA, “STAVOLTA C’E’ VERAMENTE CAMPO LARGHISSIMO”

L’AQUILA – “Oggi dobbiamo parlare certamente di campo largo, anzi larghissimo, dovremo cercare di controllarlo tutto”.

È la battuta del presidente della Camera Lorenzo Fontana a margine della Partita del Cuore all’Aquila.

Fontana ha poi proseguito sciogliendo il dubbio: “Più tattica o fantasia? Direi fantasia, in ogni caso avremo bisogno di molto fiato e questo temo che sarà un problema. A parte gli scherzi sono contento che siano venuti tanti colleghi parlamentari. Nel segno della solidarietà e per fare del bene a chi ha bisogno, in particolare i bambini. Anche questo è un bel modo della politica di mettersi al servizio del Paese”.

A chi fa notare a Fontana gli spalti pieni di fan dei tanti cantanti in campo, lui risponde: “Beh sì, da questo punto di vista ci sentiamo un po’ in trasferta. Ma lo si fa volentieri e per una buona causa”.